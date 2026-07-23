UNESCO世界遗产委员会通过关于升龙皇城中轴线整治与修缮愿景

越通社首尔——第48届联合国教科文组织世界遗产委员会会议（世界遗产大会）于韩国釜山举行期间，7月23日，世界遗产委员会主席李炳贤（Lee Byong Hyun）落槌通过了第48 COM 7B.25号决议，批准《关于升龙皇城中轴线整治与修缮愿景》。



越通社驻韩国记者报道，世界遗产委员会高度评价越南自2010年升龙皇城被列入《世界遗产名录》以来，全面履行了各项承诺，切实落实了世界遗产委员会和国际咨询专家提出的各项建议；充分发挥遗产作为社会、文化和历史空间的价值，使升龙皇城成为河内市民乃至越南全国人民汇聚、交流与体验的重要场所。世界遗产委员会同时也高度评价越南提出的遗产愿景，认为其是今后按照世界遗产委员会所批准的总体愿景推进敬天殿修复重建工作的关键基础。



世界遗产中心主任拉扎尔·埃隆杜·阿索莫（Lazare Eloundou Assomo）表示，该档案不仅对越南，而且对全世界都具有重要价值。他强调，这是成员国与联合国教科文组织、咨询机构之间的合作典范，也是其他国家可借鉴的遗产保护示范案例，为世界遗产价值保护与传承开辟了新的路径。



升龙皇城遗产是越南民族神圣的象征，也是越南延续13个世纪的政治权力中心。世界遗产委员会审议通过《升龙皇城遗产价值保护与弘扬档案》，为继续推进升龙皇城中轴线的整治与修缮工作打开了新局面，有助于重现越南民族历史，激发千年积淀的凝聚力量，唤起民族溯源自豪感，满足当代及子孙后代的共同期盼。

与会代表合影。图自越通社

* 在世界遗产大会间隙，越南外交部副部长吴黎文主持了与联合国教科文组织总干事哈立德·阿纳尼（Khaled El-Enany）、联合国教科文组织文化助理总干事纳伊夫·阿尔-法耶兹（Nayef H. Al-Fayez）、世界遗产中心主任拉扎尔·阿索莫（Lazare Assomo）、国际古迹遗址理事会（ICOMOS）主席特蕾莎·帕特里西奥（Teresa Patricio）、ICOMOS总干事塞琳·诺盖斯-韦伯（Céline Noguès-Weber）以及世界自然保护联盟（IUCN）世界遗产部主任蒂姆·巴德曼（Tim Badman）之间的双边会谈，就加强多边合作、越南重要遗产申遗和保护工作深入交换意见。



在各场工作会谈中，联合国教科文组织（UNESCO）、世界自然保护联盟（IUCN）及国际古迹遗址理事会（ICOMOS）领导高度评价越南在组织关键调控机制中所作出的重大贡献；欢迎越南以严谨、负责和专业的态度履行《世界遗产公约》，切实做好越南各项世界遗产价值的保护与传承工作。



各方表示，愿继续为越南在世界遗产领域提供支持、咨询与协助，助力越南实施与文化发展相结合的战略和重大决策；欢迎越南将于2026年9月在河内主办亚太地区关于遗产与真实性的对话，分享世界遗产价值保护与弘扬经验等。



第48届联合国教科文组织世界遗产委员会会议将持续至7月29日，其间将审议33项新提名遗产以及近180项世界遗产价值保护与弘扬档案。（完）