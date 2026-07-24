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越南部队争分夺秒为莱州省芒炭灾民重建家园

山洪暴发导致莱州省芒炭（Mường Than）地区遭受严重的人员和财产损失。失去了房屋的 24 户居民迅速获得莱州省的帮助，为其修建新房，力争在8月30日前完工，迎接群众入住。

越南部队争分夺秒为莱州省芒炭灾民重建家园。图自越通社
越南部队争分夺秒为莱州省芒炭灾民重建家园。图自越通社

越通社河内——山洪暴发导致莱州省芒炭（Mường Than）地区遭受严重的人员和财产损失。失去了房屋的 24 户居民迅速获得莱州省的帮助，为其修建新房，力争在8月30日前完工，迎接群众入住。

7月17日，芒炭乡集村（bản Chít）及其他村庄发生山洪，导致24户居民无家可归。灾情发生后，莱州省立即开会商讨为受灾户修建安置房。7月19日，莱州省人民委员会主席下达了关于在芒炭乡实施紧急定居安置工程的决定，交由莱州省军事指挥部负责实施，预计经费约为190亿越南盾，资金来源于国家预算及其他合法渠道。

工程规模包括：为因灾害而失去房屋的约 24 户居民规划集中安置区；对总面积约10000平方米的场地进行平整；投资建设四级房屋及必要的配套基础设施，如：内部交通道路、供排水系统、供电系统、场地平整以及根据实际需求建设的其他附属项目。

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越南部队争分夺秒为莱州省芒炭灾民重建家园。图自越通社

安置区建于芒炭乡机场村（bản Sân Bay），距离滑坡点约4公里。这是一个安全的地带，没有发生滑坡、山洪的风险，确保居民的长期安全。

7月21日，政府副总理胡国勇在安置区视察时，要求第二军区和莱州省军事指挥部增派力量，加快进度，尽早完成工程。若有困难和障碍，须及时上报政府予以化解。

当日，莱州省委书记黎明银视察了安置区建设进度，鼓励正在施工现场工作的干部和战士；同时要求省军事指挥部抓紧施工，确保首先为24户居民提供住所，继后满足需要搬迁的约200户居住需求。

莱州省军事指挥部 880 团团长阮清平上校在现场直接指挥和调度施工工作。阮清平上校明确指出，为遭受雨洪灾害的群众修建房屋，不仅具有政治、经济及社会意义，还体现了党、国家和军队对受灾群众的关怀。因此，按期完成建设进度并确保质量，是“胡伯伯部队”对人民应尽的责任。（完）

越通社
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