越南北部将迎新一轮强降雨 河内等15省市紧急部署防灾工作

越通社河内——据越南国家水文气象预报中心预测，7月23日晚至25日，越南北部地区将出现中到大雨，局部地区有暴雨。河内市及北部15个省市面临城市内涝、山洪及山体滑坡等自然灾害风险。
近期，持续强降雨已导致越南北部山区部分省份出现严重洪涝、山洪及山体滑坡灾害，造成人员伤亡和住房、基础设施受损，其中莱州省受灾尤为严重。
根据预报，本轮降雨累计雨量普遍在70至150毫米之间，局部地区可能超过250毫米，部分地区3小时降雨量或突破100毫米。
强降雨可能导致低洼地带、城区及工业园区出现积水，同时引发中小河流沿岸山洪暴发及山区坡地山体滑坡。
为主动应对本轮强降雨及其可能引发的洪涝、山洪、山体滑坡、龙卷风、雷暴和冰雹等次生灾害，越南国家民防指导委员会于7月22日下午向河内市及北部15个省、市人民委员会发出紧急通知，要求各地密切关注气象预警和灾害预报信息，及时向基层政府和民众发布风险提示，指导群众提前落实防范措施。
通知要求，各地迅速组织开展上一轮洪灾后的恢复重建工作，并派出应急力量对沿河、沿溪地带、低洼易涝区以及山洪、山体滑坡高风险区域进行全面排查，及时将群众转移至安全地点。
同时，各地须在洪水淹没区、水流湍急路段、桥梁、漫水桥面及存在或已发生滑坡风险的地段安排专人值守，实施交通管控和安全疏导。
各省、市还需对矿井、矿山、各类水库及下游区域的安全状况进行全面检查，重点加强小型水电站、小型水利工程及存在安全隐患的水库巡查，严格落实24小时值班制度，确保科学调度、及时处置突发险情。
此外，各地要进一步完善堤防防护预案，加强重点堤段、险工险段、曾出险尚未彻底治理及在建堤防工程的巡查和加固工作，确保防洪工程体系安全运行。(完)
越南政府总理要求主动应对北部山区强降雨
越南政府副总理胡德福已签发政府总理关于主动应对北部山区强降雨的第49/CĐ-TTg号通知。该通知是在近期该地区持续出现极端暴雨天气、引发严重洪涝和山体滑坡的背景下发布的。