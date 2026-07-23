环保

越南北部将迎新一轮强降雨 河内等15省市紧急部署防灾工作

据越南国家水文气象预报中心预测，7月23日晚至25日，越南北部地区将出现中到大雨，局部地区有暴雨。河内市及北部15个省市面临城市内涝、山洪及山体滑坡等自然灾害风险。

莱州省洪涝灾害造成严重损失。图自越通社
莱州省洪涝灾害造成严重损失。图自越通社

越通社河内——据越南国家水文气象预报中心预测，7月23日晚至25日，越南北部地区将出现中到大雨，局部地区有暴雨。河内市及北部15个省市面临城市内涝、山洪及山体滑坡等自然灾害风险。

近期，持续强降雨已导致越南北部山区部分省份出现严重洪涝、山洪及山体滑坡灾害，造成人员伤亡和住房、基础设施受损，其中莱州省受灾尤为严重。

根据预报，本轮降雨累计雨量普遍在70至150毫米之间，局部地区可能超过250毫米，部分地区3小时降雨量或突破100毫米。

强降雨可能导致低洼地带、城区及工业园区出现积水，同时引发中小河流沿岸山洪暴发及山区坡地山体滑坡。

为主动应对本轮强降雨及其可能引发的洪涝、山洪、山体滑坡、龙卷风、雷暴和冰雹等次生灾害，越南国家民防指导委员会于7月22日下午向河内市及北部15个省、市人民委员会发出紧急通知，要求各地密切关注气象预警和灾害预报信息，及时向基层政府和民众发布风险提示，指导群众提前落实防范措施。

通知要求，各地迅速组织开展上一轮洪灾后的恢复重建工作，并派出应急力量对沿河、沿溪地带、低洼易涝区以及山洪、山体滑坡高风险区域进行全面排查，及时将群众转移至安全地点。

同时，各地须在洪水淹没区、水流湍急路段、桥梁、漫水桥面及存在或已发生滑坡风险的地段安排专人值守，实施交通管控和安全疏导。

各省、市还需对矿井、矿山、各类水库及下游区域的安全状况进行全面检查，重点加强小型水电站、小型水利工程及存在安全隐患的水库巡查，严格落实24小时值班制度，确保科学调度、及时处置突发险情。

此外，各地要进一步完善堤防防护预案，加强重点堤段、险工险段、曾出险尚未彻底治理及在建堤防工程的巡查和加固工作，确保防洪工程体系安全运行。(完)


越通社
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