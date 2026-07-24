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全国各地纷纷开展感恩各位英烈和老兵活动

值此伤残军人烈士日79周年（1947.7.27－2026.7.27）之际，越南全国各地纷纷举行缅怀英雄烈士和革命有功者的纪念与感恩活动。

由第四军区司令何寿平中将率领的工作组前往长山国家烈士陵园献花和上香缅怀各位英烈。图自越通社
由第四军区司令何寿平中将率领的工作组前往长山国家烈士陵园献花和上香缅怀各位英烈。图自越通社

越通社河内——值此伤残军人烈士日79周年（1947.7.27－2026.7.27）之际，越南全国各地纷纷举行缅怀英雄烈士和革命有功者的纪念与感恩活动。

第四军区在“火土地”——广治省纷纷展开知恩图报活动

7月22日至23日两天，第四军区司令部在广治省举行多项感恩活动，上香缅怀各位英烈、走访慰问优抚家庭、检查并对开展“加快推进烈士遗骸搜寻、归集与身份确认500昼夜战役”的部队力量鼓舞，同时检查用于DNA鉴定生物样本采集及信息数字化工作，旨在确认信息缺失烈士的身份。

由第四军区司令何寿平中将率领的工作组前往长山国家烈士陵园和9号公路国家烈士陵园献花和上香缅怀各位英烈。

随后，工作组前往南海陵社勾儿地区进行实地检查，走访慰问了正在执行搜寻、发掘1972年5月牺牲的308师88团6营烈士遗骸任务的584号搜集队和589号搜集队（广治省军事指挥部）的干部与工作人员并向他们赠送礼物。

由第四军区副司令吴南强少将率领的第四军区工作组前往永灵烈士陵园和广治古城国家特别遗迹区献花和上香，向各位英烈表达感恩与缅怀之情。

林同省最大烈士陵园展开采集3431份遗骸样本工作

7 月 23 日，林同省烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（省 515 指导委员会）在平顺烈士陵园（红山社）开展对尚未确认信息墓穴的烈士遗骸采样、数字化及样本交接工作。平顺烈士陵园是全省需要采样墓穴数量最多的地方，共有 3431 处墓穴。

据省 515 指导委员会表示，该省抓紧开展“推进搜寻、归集及确认烈士遗骸身份 500 天夜战役”具有特别重要的意义，体现了“饮水思源”的道理，以及党、国家和人民对为祖国独立自由而牺牲的先烈的深切感恩之情。

截至 7 月 22 日，该指导委员会已完成需要采样的 11 个烈士陵园中 10 个陵园的采样工作。据此，各职能部队已对 1345 处需要确认身份的墓穴进行了挖掘，并采集到 633 份生物样本。预计在平顺烈士陵园的采样工作将于 2026 年 8 月内完成。

第二海警区司令部开展革命有功人员知恩图报

值此伤残军人与烈士纪念日 79 周年之际，第二海警区司令部举行了多项扎实的“知恩图报”活动，体现了“饮水思源”道理，向驻军地区的越南英雄母亲、伤病军人、烈士家属及对革命有功家庭表达感恩之情。

第二海警区司令陈光俊少将率工作组前往岘港市革命有功人员抚恤中心（第 2 基地），走访慰问了接受照顾和治疗的伤残军人并向他们赠送礼物。

顺化青年点燃感恩之火 谱写情义篇章

7 月 23 日下午，顺化团市委、顺化越南青年联合会与顺化市抗战老兵协会配合，在顺化 Cinestar 中心的协调下，共同举办了“烽火岁月——感恩过去，启迪未来”活动。

活动吸引了 200 多名团员、青年及抗战老兵代表出席，重温民族的豪迈传统，同时接收上一代人传递的感恩之火。

顺化团市委书记阮清怀强调，战争虽已远去，但关于那段烽火岁月的记忆时刻提醒当今每一代人和平、独立与自由的价值。该活动是青年一代重温民族豪迈历史、感恩前辈的奉献与牺牲的契机，同时也是传播爱国之火、责任精神以及建设家乡和国家渴望的平台。（完）

点亮英烈回归之路

点亮英烈回归之路

在实施四个多月后，“500个昼夜加快烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认行动”已取得多项重要成果，向那些为祖国英勇牺牲的烈士致敬。

越通社
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500 个昼夜行动

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