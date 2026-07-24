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2026年越南夏令营：精彩体验，情系根脉

2026年越南夏令营：精彩体验，情系根脉

• 在庆和省开展丰富多彩的体验活动帮助海外越侨青年进一步了解越南历史和民族传统。 图片来源：越通社
• 在庆和省开展丰富多彩的体验活动帮助海外越侨青年进一步了解越南历史和民族传统。 图片来源：越通社

越通社庆和省——7月23日，来自32个国家和地区的100多名海外越侨青年参加“2026年越南夏令营”活动，并来到庆和省开展参访交流。在这里，营员们参加了多项富有意义的活动，包括前往鬼鹿角礁战士纪念区敬香缅怀英烈，参观并与海军学院官兵交流。

代表团礼节性拜会了海军学院领导；向陈兴道纪念碑敬香；参观海军学院传统陈列室；听取关于越南海洋岛屿形势的介绍，并与海军学院青年官兵开展交流、赠送纪念品等活动。

海军学院副院长阮廷讲大校在欢迎代表团时表示，希望旅居海外的越侨青年能够成为传播越南文化、国家和人民形象的友好使者，同时向世界各国朋友宣传新时代“胡伯伯部队——海军战士”的良好形象。通过此次活动，进一步加强对海内外越侨青年开展爱国主义教育，增强青年一代维护祖国海洋岛屿主权的责任意识，并促进海外侨胞与祖国之间更加紧密的联系。

参加夏令营的旅居波兰越侨青年梅海魁表达了对祖国人民和美丽风光的深厚感情。在鬼鹿角礁战士纪念区和陈兴道圣祖纪念碑敬香时，他深受感动，为越南先辈们为捍卫国家海洋岛屿主权所作出的巨大牺牲而肃然起敬。他表示，将向波兰朋友积极宣传和介绍一个美丽、和平、友善的越南。

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参加越南夏令营的海外越侨青年在陈兴道纪念碑前敬香，缅怀先辈。图片来源：越通社

与许多营员一样，旅居乌克兰的青年越侨青年阮宝俊在夏令营沿途所到之处，都深切感受到祖国同胞给予海外越南青年一代的关爱与深情。这是他首次参加越南夏令营。在此次寻根之旅中，他收获了许多难忘而珍贵的体验，例如结识了来自世界各国的越南青年朋友，与众多人用越南语——母语交流，并更加深入地了解了越南的历史、文化和国家发展。

越南外交部海外越南人国家委员会副主任范氏金华表示，以“遗产之旅，情系根脉”为主题的2026年越南夏令营，旨在为海外越侨青年提供深入了解越南历史、文化和民族传统的机会，同时进一步加强海外越南人与祖国之间的联系。

7月期间，代表团开展了向英雄烈士敬香、敬献花圈等纪念活动。在庆和省，营员们先后前往鬼鹿角礁战士纪念区和陈兴道圣祖纪念碑敬香。这些富有意义的活动体现了海外越南青年一代铭记先烈、心系祖籍国、情牵民族根脉的深厚情怀。

范氏金华表示， “截至目前，2026年越南夏令营各项活动已基本圆满完成。夏令营为营员们留下了许多美好的回忆，带领他们探访越南文化遗产和名胜古迹，深入了解民族历史传统，并参加丰富多彩的交流体验活动。”

2026年越南夏令营于7月12日至25日举行。活动期间，营员们走访了越南北部、中部和南部多个地方，包括河内、宁平、乂安、广治、顺化、岘港、嘉莱和庆和等省市。（完）

越通社
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