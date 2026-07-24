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为越南科技“雄鹰”腾飞铺就跑道

要让越南科技企业具备走向全球的足够能力，国家需主动扮演建构者角色：提出重大课题、开辟首发市场，并以政府购买力滋养国家科技实力。

越南军用电子电信集团供图
越南军用电子电信集团供图

越通社河内——要让越南科技企业具备走向全球的足够能力，国家需主动扮演建构者角色：提出重大课题、开辟首发市场，并以政府购买力滋养国家科技实力。

科技“火车头”为经济注入新动能

几乎每一个科技强国，都拥有在战略领域发挥“主力军”作用的龙头企业。中国有引领通信与数字技术的华为；韩国有主导电子与半导体产业的三星、LG；中国台湾有称雄芯片制造的台积电；美国有在人工智能、云计算和航天技术等领域保持领先地位的英伟达、微软、谷歌及SpaceX。

当两位数经济增长目标被提上议程，越南面临的问题已不再单纯是扩大投资或增加产出。新的增长动力必须来自科学技术、创新创造和数字化转型——这些因素正日益决定着每一个国家的核心竞争力。

在上周末举行的政府常务会议与企业界座谈会上，财政部长吴文俊指出了经济存在的六大瓶颈。其中，科技、创新和人力资源质量是亟需突破的障碍。拟议的解决方案之一，是尽快完善大型国有企业名单，使其在战略行业和领域中切实发挥引领作用。

这不仅仅是挑选几家规模较大的企业，更是要打造一支足以拉动成千上万家企业共同发展的“火车头”队伍——正如三星助力韩国电子产业崛起，或华为推动中国成长为通信强国一样。

一列火车，只有机车足够强劲，才能提速；经济发展更是如此。如果缺乏掌握核心技术、具备长期投资能力和全球竞争力的先锋企业，越南将难以在人工智能、半导体、网络安全、大数据及数字基础设施等战略领域实现突破性发展。

政府总理黎明兴在会议总结中要求，充分发挥龙头企业和高科技企业在创新创造、数字化转型和绿色转型中的引领作用，为经济注入新产能、新增附加值和新动能。

黎明兴责成科技部牵头完善促进创新、科技、人工智能、数字化转型和绿色转型发展的机制政策；同时鼓励企业加大对新技术研发、应用和创新的投入。

特别需要明确并发挥各关键行业和领域中引领企业的作用，使其成为新技术、人工智能和数字化转型研究与应用的核心力量，助力形成创新生态系统、数字价值链以及国家和区域级创新中心。

国有企业，尤其是大型集团和总公司，应在基础设施投资、基础产业、战略工业及研发活动中发挥引领作用；同时为私营企业，特别是中小企业，创造更深层次参与由国有企业主导的项目、供应链和市场的条件。

交予重大任务，赋予战略使命

从实际运营经验出发，越共中央委员、越南军用电子电信集团（Viettel）董事长兼总经理曹德胜中将认为，确定龙头企业必须伴随具体的任务交办机制。

他表示，一旦被选为引领企业，目标就不能仅限于营业收入或利润。更重要的是，必须赋予企业战略使命，如掌握核心技术、发展国内供应链、拓展国际市场、参与国家重点工程以及打造具有越南战略性的科技产品。

这正体现了大型企业与引领企业的本质区别。实践表明，全球顶尖科技集团无一不是在国家级项目、大规模订单和国家长期陪伴中成长壮大的。

Viettel建议，政府应尽快细化科技龙头企业名单，既包括国有企业也包括民营企业，同时赋予这些企业参与国家战略技术研发的足够有力的机制。

在营造试验环境和培育市场方面，Viettel建议国家扮演“大买家”、“大客户”的角色，为越南企业开辟初始市场。重点科技项目应从研究、设计、试验到生产和商业化各环节，择优选择具备能力的企业参与；国家则集中构建制度、数据、基础设施和标准，研究院所和高校提供知识和人才支撑。

VNPT集团总经理黄光明认为，越南应把国内课题和市场作为科技企业开发产品、掌握技术和解决大规模问题的跳板，以此形成核心技术，而非分散实施小型项目。这也是企业更深层次参与全球价值链的基础。

VNPT领导建议，应建立国家重大科技课题交办机制。每年遴选一批重点课题，交由越南企业牵头，并明确产出产品、资源和责任，避免资源分散和碎片化。

与此同时，VNPT建议为越南科技产品开辟首发市场。国家机关优先试用和使用国产科技产品（若符合标准）；以全生命周期成本评估替代而非仅看初始投资价格。国家创造市场，企业承诺保障质量，并逐步将产品推向国际。

持同样观点的MK集团董事长阮仲康补充说，若“国家交办”机制得以落实，不仅为企业创造销路，还有助于形成带有越南品牌的技术价值链——这正是培育未来科技“雄鹰”的根基所在。

企业不仅希望参与国家重点计划和进入足够大的市场，还期待获得政策支持，以完成引领使命。

阮仲康表示，越南科技企业正与资金和技术实力雄厚的跨国集团直接竞争。若缺乏适当的政策，本土企业将很难在本土市场建立优势。

“政府应大胆将大型项目、难题和战略任务交给越南企业。正是这些重大任务的压力，将帮助企业更快成长，积累经验并提升技术能力。”阮仲康强调。

他还建议政府通过并购或海外投资，支持企业获取先进技术。与其花费多年自主从头研发，企业可通过吸收国际市场上已验证的技术来缩短发展周期。这是将全球技术资源转化为越南内生动力的有效捷径。

没有足够广阔的试飞天空，“雄鹰”便无法成长。因此，企业期望国家建立适当的技术壁垒，在关键基础设施领域优先使用“越南制造”科技产品。目标不是保护主义，而是为企业在走向全球市场之前，提供足够的发展空间来完善技术、达到国际标准。

在执行层面，CMC科技集团董事长阮忠正表示，许多国家已主动在关键领域培育引领型科技企业。因此，越南也需要尽快建立遴选机制，明确任务交给具备能力的企业，避免资源分散。

“对于每一项战略技术，管理部门需明确必须完成的任务，据此遴选合适的企业交办。这是将战略目标转化为具体行动计划的前提条件。”阮忠正说。

根据《2026—2030年阶段培育国内大型战略科技企业以发展数字基础设施、数字人力、数字数据、战略技术和网络安全提案》，越南提出到2030年拥有至少10家大型战略科技企业的目标。这些企业年营收需达10亿美元，拥有至少5000名员工，至少依法设立一个科技组织，并将不低于营业收入3%的资金投入研发活动。

（完）

越通社
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