柬埔寨国会主席昆索达莉将对越南进行正式访问

越共中央总书记、国家主席苏林7月20日在越共第十四届中央委员会第三次全体会议上发表指导讲话时指出，本次中央全会的重要任务，是将越共十四大提出的发展方向转化为释放国家发展资源的重大决策。其中，首要转变在于推动改革从单纯的机构调整，迈向全面提升党的领导能力、执政能力以及党、国家和整个政治体系运行质量。