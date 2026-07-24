柬埔寨国会主席昆索达莉将对越南进行正式访问

越通社河内——应越南国会主席陈青敏的邀请，柬埔寨国会主席昆索达莉将于2026年7月27日至29日对越南进行正式访问。（完）
越共中央书记处常务书记陈锦秀会见柬埔寨国会主席昆索达莉亲王
越通社特派记者报道，在对柬埔寨王国进行正式访问期间，当地时间4月10日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在首都金边会见了柬埔寨国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）。
应越南国会主席陈青敏的邀请，柬埔寨国会主席昆索达莉将于2026年7月27日至29日对越南进行正式访问。
越通社河内——应越南国会主席陈青敏的邀请，柬埔寨国会主席昆索达莉将于2026年7月27日至29日对越南进行正式访问。（完）
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马来亚大学（University of Malaya）外交、安全与战略问题分析员柯林斯·钟耀杰（Collins Chong Yew Keat）表示，在东盟启动落实《东盟共同体2045愿景》背景下，越南正凭借坚持东盟核心原则、积极提出区域合作倡议以及推动务实合作，日益成为塑造东盟未来发展的重要战略支柱和关键推动力量。
越南知识网络新西兰分会（VietKnowledge NZ，简称VKNZ）7月23日正式成立。这是首个覆盖全新西兰的越南知识人才网络，旨在汇聚和发挥旅新越侨智力资源，加强旅新越南人团结，为越南发展以及深化越新两国合作贡献力量。
值此越南与泰国建交50周年（1976年8月6日—2026年8月6日）之际，泰王国驻越南大使馆与越南通讯社（越通社）联合举办“外交视角：泰越关系50周年”图片展。展览通过大量珍贵历史图片和档案文献，系统回顾两国关系发展的重要里程碑，生动展现双方不断深化的全面战略伙伴关系。
在即将召开的第33次外交会议和第22次全国外事工作会议前夕，越南外交部副部长吴黎文就民间外交工作发表题为“革新民间外交工作 助力构建越南外交综合力量”文章。
联合国安全理事会（安理会）在位于纽约的联合国总部举行了题为“自然资源管理：和平、安全与繁荣的基石”的高级别公开辩论会，会议由刚果民主共和国外长（2026年7月安理会轮值主席国）主持。越南常驻联合国代表团副代表阮海流公使出席并在辩论会上发表讲话。
2026年7月23日，越南政府颁布议定，对1961年10月5日《关于取消外国公文书认证要求的公约》（海牙公约）的认证实施作出具体指引。
2026年越南夏令营：精彩体验，情系根脉
值此伤残军人烈士日79周年（1947.7.27－2026.7.27）之际，越南全国各地纷纷举行缅怀英雄烈士和革命有功者的纪念与感恩活动。
越共中央总书记、国家主席苏林7月20日在越共第十四届中央委员会第三次全体会议上发表指导讲话时指出，本次中央全会的重要任务，是将越共十四大提出的发展方向转化为释放国家发展资源的重大决策。其中，首要转变在于推动改革从单纯的机构调整，迈向全面提升党的领导能力、执政能力以及党、国家和整个政治体系运行质量。
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在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议及相关会议框架内，7月23日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与欧盟委员会副主席、欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯举行了双边会晤。
7 月 23 日，越南外交部副部长阮明姮在外交部驻地会见了美国新任驻越南特命全权大使詹妮弗·威克斯·麦克纳马拉（Jennifer Wicks）。
在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议期间，7月23日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠分别与菲律宾外长玛利亚·特蕾莎·拉萨罗和挪威外长埃斯彭·巴尔特·艾德举行了双边会晤。
在第59届东盟外长会（AMM-59）及相关会议框架内，7月23日下午，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠出席在菲律宾马尼拉国际会议中心举行的第14届湄公河—韩国外长会议并发表讲话。
在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月23日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席了第16届东亚峰会外长会议（EAS）。
黎怀忠部长表示，ARF 需要继续适应新的战略现实，同时维持其作为包容性对话平台的作用，使大国能够在尊重东盟中心地位的基础上参与其中。特别的是，ARF需要为基于国际法和平解决争端做出更为积极的贡献。
为“东海行为准则”（COC）谈判营造有利环境；遵守关于海事与航空安全的国际规定，通过和平方式解决争议和分歧，不使用武力或以武力相威胁，为维护地区和平与稳定作出积极贡献。
越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议7月23日进入第四个工作日。与会代表围绕中央机构职能调整、国家安全战略、社会治理及设立中央直辖市等重大议题进行了深入讨论。
7月23日，中国公共外交协会在北京举办“中国共产党成立105周年：历程、经验与世界贡献”主题“临甲7号沙龙”活动。