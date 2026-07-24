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柬埔寨国会主席昆索达莉将对越南进行正式访问

应越南国会主席陈青敏的邀请，柬埔寨国会主席昆索达莉将于2026年7月27日至29日对越南进行正式访问。

柬埔寨国会主席昆索达莉将对越南进行正式访问

越通社河内——应越南国会主席陈青敏的邀请，柬埔寨国会主席昆索达莉将于2026年7月27日至29日对越南进行正式访问。（完）

越通社
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