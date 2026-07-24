新西兰首个越南知识网络正式成立



越通社河内——越南知识网络新西兰分会（VietKnowledge NZ，简称VKNZ）7月23日正式成立。这是首个覆盖全新西兰的越南知识人才网络，旨在汇聚和发挥旅新越侨智力资源，加强旅新越南人团结，为越南发展以及深化越新两国合作贡献力量。



据越通社驻大洋洲记者报道，成立仪式以线上方式举行，吸引了旅新越南各社团代表以及众多专家、学者、企业家、劳动者和留学生参加。该网络由越南驻新西兰大使馆支持成立，标志着覆盖全新西兰的首个越南知识交流与合作平台正式投入运作。



VKNZ致力于打造开放、充满活力的交流平台，为成员分享专业知识、实践经验和开展合作项目创造条件，进一步促进越南与新西兰民间交流与合作。



值得关注的是，VKNZ对“知识”概念采取更加开放的理解，不仅涵盖学术研究成果，也包括职业技能、工作经验和生活实践积累，欢迎所有希望交流、分享和贡献力量的旅新越南人加入，其不受职业或学历限制。



在成立仪式上，越南驻新西兰大使潘明江高度评价成立该网络的重要意义。他表示，随着旅新越南人社区规模不断扩大、整体素质持续提升，VKNZ将成为“属于越南人、服务越南人、由越南人共同建设”的平台。



谈及未来发展方向，潘明江提出“三个提升”的发展理念，即：提升对旅新越南人的关怀与凝聚力，共同团结发展；提升越南国家形象，传承弘扬越南文化特色；提升越南人在新西兰社会的地位和影响力。



目前，新西兰越南人社区约有1.5万人。VKNZ的成立有望成为连接旅新越南知识人才的新纽带，进一步促进知识共享与合作，推动越南人在新西兰建设更加团结、深度融入、可持续发展的社区。(完)







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