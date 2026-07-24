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代表们为泰越建交50周年图片展举行剪彩仪式。图自 越通社
代表们为泰越建交50周年图片展举行剪彩仪式。图自 越通社
越通社社长武越庄在图片展开幕式上发表讲话。图自 越通社
越通社社长武越庄在图片展开幕式上发表讲话。图自 越通社
泰国驻越大使乌拉瓦蒂·斯里皮罗米亚（Urawadee Sriphiromya）与越南国家通讯社社长武越庄及代表一同参观图片展。图自 越通社
泰国驻越大使乌拉瓦蒂·斯里皮罗米亚（Urawadee Sriphiromya）与越南国家通讯社社长武越庄及代表一同参观图片展。图自 越通社
泰国驻越大使乌拉瓦蒂·斯里皮罗米亚（Urawadee Sriphiromya）与越南国家通讯社社长武越庄及代表们合影留念。图自 越通社
泰国驻越大使乌拉瓦蒂·斯里皮罗米亚（Urawadee Sriphiromya）与越南国家通讯社社长武越庄及代表们合影留念。图自 越通社
代表们参观图片展。图自 越通社
代表们参观图片展。图自 越通社
原越南驻泰国大使潘志成向泰国驻越大使乌拉瓦蒂·斯里皮罗米亚（Urawadee Sriphiromya）赠送纪念画。图自 越通社
原越南驻泰国大使潘志成向泰国驻越大使乌拉瓦蒂·斯里皮罗米亚（Urawadee Sriphiromya）赠送纪念画。图自 越通社
代表们为泰越建交50周年图片展举行剪彩仪式。图自 越通社 ​
代表们为泰越建交50周年图片展举行剪彩仪式。图自 越通社 ​
泰国驻越大使乌拉瓦蒂·斯里皮罗米亚（Urawadee Sriphiromya）与越南国家通讯社社长武越庄及代表一同参观图片展。图自 越通社
泰国驻越大使乌拉瓦蒂·斯里皮罗米亚（Urawadee Sriphiromya）与越南国家通讯社社长武越庄及代表一同参观图片展。图自 越通社
泰国驻越大使乌拉瓦蒂·斯里皮罗米亚（Urawadee Sriphiromya）与越南国家通讯社社长武越庄及代表们合影留念。图自 越通社
泰国驻越大使乌拉瓦蒂·斯里皮罗米亚（Urawadee Sriphiromya）与越南国家通讯社社长武越庄及代表们合影留念。图自 越通社
代表们参观图片展。图自 越通社
代表们参观图片展。图自 越通社
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泰越建交50周年图片展隆重开幕

2026年7月24日上午，泰国驻越南大使馆与越南国家通讯社在河内越南美术博物馆联合举行题为“外交视角：泰越关系50年”图片展开幕式。展期将从7月24日持续至30日。

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#越泰关系 #越南外交 #外交活动

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