河内制定支持低收入群体更换旧摩托车的方案

越通社河内——河内市人民委员会要求各厅局和相关部门抓紧落实关于道路交通摩托车和轻便摩托车尾气排放国家技术标准的应用路线图；同时交由建设局制定方案，支持低收入群体更换使用多年且不符合尾气排放标准的交通工具。



河内市人民委员会副主席裴维强刚刚签署并颁布了关于落实政府总理于 2026 年 4 月 2 日颁布有关规定道路交通摩托车和轻便摩托车尾气排放国家技术标准应用路线图的第 13/2026/QĐ-TTg 号决定的文件。



据此，河内市人民委员会交由建设局主导制定摩托车及轻便摩托车尾气检测机构网络的发展方案，确保满足辖区内的检测需求，且符合首都的实际条件。与此同时，依法组织实施尾气的检测、检查与监督工作。



“低排放区”指示牌出现在河内古街区的门户节点之一。图自越通社

建设局负责接收并管理服务于尾气检测管理工作的信息系统；接收来自建设部关于检测机构的信息和尾气检测数据，以便与市公安局配合，依法实施国家管理及行政违规行为的处理。



财政局同财政部配合研究并提出关于税收、费用的优惠政策以及直接和间接的财政支持机制意见，旨在发展尾气检测机构网络，并在有要求时支持民众更换交通工具。



科技局作为牵头单位，同科技部配合研究、梳理并完善关于燃料的国家技术标准，确保与尾气排放标准的实施路线图相契合；同时依法开展尾气检测测量工具的检定工作。



工贸局配合对市场上流通的燃料质量进行管理、检查与监督；文化体育局同各厅局与部门配合，向新闻媒体及基层信息系统提供信息，宣传推广实施路线图、主要内容及执行成果。



根据政府总理第13/2026/QĐ-TTg号决定，河内市属于首批应用摩托车和轻便摩托车尾气检测路线图的地方之一，旨在逐步控制空气污染并减少道路交通活动中的排放。（完）