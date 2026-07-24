环保

越南正式启动消耗臭氧层物质可持续管理项目

7月24日上午，越南农业与环境部与世界银行和联合国环境规划署在河内举行研讨会，启动“蒙特利尔议定书管控物质可持续管理”项目。

研讨会现场。图自越通社
研讨会现场。图自越通社

越通社河内——7月24日上午，越南农业与环境部与世界银行和联合国环境规划署在河内举行研讨会，启动“蒙特利尔议定书管控物质可持续管理”项目。

越南气候变化局副局长阮俊光在研讨会上发言时表示，自1994年加入《维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》以来，越南始终是负责任的一员，充分履行国际承诺，在保护臭氧层方面取得了诸多积极成果。他指出，在《蒙特利尔议定书》多边基金以及国际组织，特别是世界银行和联合国环境规划署的支持下，越南逐步完善了政策法律体系，加强了进出口管理，推动技术转型，开展人力资源培训，并不断提升全社会对消耗臭氧层物质及温室效应物质管理和淘汰的意识。

2024年6月11日，越南政府总理签发第496/QĐ-TTg号决定，正式颁布《受控消耗臭氧层物质和温室气体国家管理与淘汰计划》。该计划明确提出，逐步削减氢氟碳化物（HFC）的使用，同步推进制冷技术升级换代，推广全球变暖潜值（GWP）较低的环保型制冷剂，并着力提升制冷领域的能源利用效率。 越南正进入新的发展阶段，城镇化、工业化进程加快，人民生活品质需求日益提高。如果没有适当的政策和技术解决方案，制冷需求的增长将导致电力消耗增加、制冷剂使用增加和温室气体排放增加。

在此背景下，实施由《蒙特利尔议定书》多边基金通过世界银行和联合国环境规划署无偿资助的“蒙特利尔议定书管控物质可持续管理”项目具有十分重要的意义，有助于为越南制冷和空调行业的技术转型、人力资源开发、提高能源效率、促进创新以及增强越南制冷和空调行业的竞争力奠定基础。

阮俊光表示，该项目的总体目标是支持越南自2030年起淘汰97.5%的HCFC物质基准消费量，并自2029年起减少10%的HFC物质基准消费量。项目将聚焦四大重点活动：一是通过提升职业教育机构能力，培养制冷与空调领域技术人才；二是推动技术转型，协同铁路领域国家管理机关和企业，在铁路客车空调系统上开展低全球变暖潜值制冷剂技术方案的生产、测试与评估；三是研究完善政策，提出技术和管理解决方案，逐步减少HFC物质使用；四是推广低全球变暖潜值制冷剂、气候友好型制冷技术及节能高效解决方案的应用。

世界银行驻越南代理运营总监阮维山表示，该项目的实施将直接支持固定和移动空调系统中高全球变暖潜值（GWP）制冷剂的转换和替代。同时，项目将有助于提升管控能力，防止管控物质的非法贸易以及发展职业教育和技能培训体系，培养一支高素质的新一代技术人员，使其具备安全、熟练维护设备的能力。

越南海关局海关局管理监督组组长阮氏金桂表示，《蒙特利尔议定书》多边基金通过世界银行和联合国环境规划署继续支持越南实施“蒙特利尔议定书管控物质可持续管理”项目正是恰逢其时。项目的实施将继续支持越南按照国际承诺的路线图有效开展管控和淘汰受控物质的活动。

蒙特利尔议定书被国际社会公认为最成功的多边环境条约，在淘汰消耗臭氧层物质的同时，全球每年减少超过100亿二氧化碳当量的排放，产生了巨大的气候效益。（完）

越通社
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气候变化

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