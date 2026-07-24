环保

越德增强气候变化适应能力 推动森林可持续发展

7月23日下午，越南财政部副部长陈国方在财政部总部与德国驻越南特命全权大使赫尔加·玛加丽特·巴特举行了工作会谈；会谈框架内，举行了“湄公河三角洲沿海地区综合管理（二期）”项目和“西原地区森林保护、恢复与可持续发展”项目的贷款协议和援助协议签署仪式。

越南财政部副部长陈国方与德国复兴信贷银行代表签署贷款协议和援助协议。财政部供图
越南财政部副部长陈国方与德国复兴信贷银行代表签署贷款协议和援助协议。财政部供图

越通社河内——7月23日下午，越南财政部副部长陈国方在财政部总部与德国驻越南特命全权大使赫尔加·玛加丽特·巴特举行了工作会谈；会谈框架内，举行了“湄公河三角洲沿海地区综合管理（二期）”项目和“西原地区森林保护、恢复与可持续发展”项目的贷款协议和援助协议签署仪式。

陈国方在签署仪式上表示，两个项目总价值达6000万欧元；同时重申德国政府通过德国复兴信贷银行（KfW）是越南最大的双边援助方之一，并肯定了德国政府对加强与越南战略伙伴关系的重视。

陈国方强调，“越方珍视并高度评价德国政府通过KfW提供的宝贵支持。今天签署的两个项目对安江、嘉莱和广治等地方都具有重要意义，积极支持越南经济社会发展，重点集中在增强气候变化适应能力、减少自然灾害风险、改善困难地区民众生活等领域。”

陈国方建议各项目管理机构和投资方抓紧指导相关单位按照与援助方承诺的进度实施。财政部承诺将继续与越南各部委和地方协调配合，积极推进各项目取得最佳成效。

财政部也希望继续得到德国政府总体、特别是德国大使馆和KfW的密切合作，以有效落实这些项目的资金，为提高德国贷款资金使用效率作出贡献。

德国驻越南特命全权大使赫尔加·玛加丽特·巴特代表德国政府感谢越方在项目准备和实施过程中给予的热情支持，使签署仪式得以顺利、按时举行。

赫尔加·玛加丽特·巴特大使表示，6000万欧元是过去10年来德国政府通过KfW向越南承诺的最大一笔资金。这是旨在支持九龙江平原沿海地区和西原地区社区保护和可持续管理自然生态系统的两个项目。

在工作会谈中，双方承诺确保资金得到有效使用、专款专用、惠及受援民众，遵守全球承诺，并本着合作精神继续密切配合，共同有效落实协议。（完）

越通社
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