加大酒店-旅游行业的高科技应用力度

越通社河内——7月23日下午，HORECFEX Vietnam组委会在岘港阿里亚纳（Ariyana）国际会议中心正式发布关于越南酒店与旅游业科技、创新与供应链论坛（HORECFEX Vietnam 2026）的相关信息。该活动将于2026年8月20日至21日在岘港市举行。



HORECFEX Vietnam主席阮德琼在活动上发言时表示，该活动是一项专业论坛，旨在连接酒店和旅游领域的企业、管理者、专家及各方合作伙伴；同时分享行业趋势，介绍科技与创新解决方案，并推动行业供应链中的合作。



加大科技应用力度，有望提升服务质量、优化管理运营、建设智慧目的地并推动旅游业的可持续发展。



论坛以“你所需的一切——知识、科技、供应与对接”为主题，预计将汇聚近100家科技设备参展单位以及众多国内外企业、专家和管理者参加。活动期间将举办40多场专题报告和讨论会，吸引来自20个国家的约55位演讲者出席，重点聚焦AI应用、酒店管理、收益优化、销售与营销、可持续发展、餐饮服务（F&B）及人力资源开发等内容。

在论坛发布会上展示的服务于酒店与旅游业的机器人。图自越通社

论坛上还将介绍服务于酒店、度假区、餐厅及旅游企业的科技解决方案，如：人工智能（AI）、自动化、数据管理、智慧客房、能源管理以及面向可持续发展的运营方案。



此外，企业对企业（B2B）商务对接活动也在此期间举行，为国内外投资商、运营单位、供应企业及合作伙伴创造面谈交流、寻求合作机遇的平台。



论坛由HORECFEX组委会与越南酒店协会联合举办，旨在打造关于酒店与旅游业科技、创新与供应的年度论坛，为提升越南旅游、酒店行业的服务质量，并加强越南企业与区域及全球合作伙伴之间的对接作出贡献。（完）