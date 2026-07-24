越南成为推动《东盟共同体2045愿景》落实的重要战略支柱

越通社吉隆坡——马来亚大学（University of Malaya）外交、安全与战略问题分析员柯林斯·钟耀杰（Collins Chong Yew Keat）表示，在东盟启动落实《东盟共同体2045愿景》背景下，越南正凭借坚持东盟核心原则、积极提出区域合作倡议以及推动务实合作，日益成为塑造东盟未来发展的重要战略支柱和关键推动力量。



柯林斯近日在吉隆坡接受越通社记者采访时指出，越南始终将东盟置于多边外交政策的核心位置，在维护东盟团结、缩小成员国分歧、促进共识形成方面发挥着“桥梁”作用。面对地区地缘政治形势复杂演变，越南推动建立兼顾各方利益的共同平台，对维护东盟凝聚力和中心地位具有重要意义。



在维护地区和平稳定方面，越南坚持尊重国际法，通过和平方式解决争端，维护航行自由，并积极支持全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），推动制定符合包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内国际法的、有效且具有约束力的《东海行为准则》（COC）。这些努力不仅维护了地区共同利益，也进一步增强了东盟主导机制的公信力。



柯林斯认为，越南近年来不仅积极参与东盟合作，更通过提出一系列具有前瞻性的倡议，为东盟中心地位赋予更加丰富的内涵。其中，由越南倡导设立的东盟未来论坛（ASEAN Future Forum）已成为汇聚政府、学界、企业界和青年代表的重要对话平台，围绕人工智能治理、能源安全、绿色转型、防范冲突等关系东盟未来发展的重大议题开展深入讨论，为落实《东盟共同体2045愿景》提供了重要智力支持。



在第59届东盟外长会议上，越南提出了一系列具有战略意义的倡议，旨在进一步强化东盟原则的落实，推动区域经济一体化向更深层次、更高质量发展。这些倡议体现了一个前瞻性理念：东盟的中心地位不能仅依赖地理优势或传统外交积淀，而应根植于真正的团结、有效的政策协调以及在应对地区和全球危机时展现出的集体行动力。



柯林斯·钟认为，越南最大的贡献在于推动东盟从“以协商一致为基础的被动应对”向“主动引领地区事务”的新阶段转变。



围绕落实《东盟共同体2045愿景》，他认为越南应继续聚焦于具有实践性、可量化且能够广泛凝聚成员国共识的合作倡议。



其中，建立“东盟复原力与危机应对战略框架”可作为越南重点推动的优先事项。该框架应整合预警机制、紧急磋商程序、公民保护措施及供应链监测等功能，从而提升东盟在应对能源、粮食、交通运输等领域突发风险时的整体协调能力。



他同时指出，越南积极推动东盟电网（ASEAN Power Grid）、跨东盟天然气管道（TAGP）以及区域能源与粮食安全合作机制建设，将有助于构建跨支柱、常态化的区域协作体系，而非仅在危机发生后才启动临时应对措施。



在新兴经济领域，越南还可积极推动建设 “东盟绿色与数字增长走廊”，加强区域支付系统互联互通，深化网络安全合作，完善可信数据治理框架，并推动人工智能在制造业和物流领域的负责任应用。



凭借日益壮大的科技创新和制造业生态体系，越南具备将数字化转型与区域供应链深度融合的坚实基础。同时，越南有望在区域能源互联互通中发挥引领作用，通过推动跨境可再生能源交易、促进电网现代化以及协调可持续金融标准，为区域绿色发展注入新动力。



柯林斯·钟指出，区域能源互联不仅有助于降低外部冲击风险，更深刻体现了东盟国家相互依存、合作共赢的发展理念。



在海上安全方面，他认为越南应继续通过加强互信措施促进地区和平与务实合作。除支持尽快达成务实、有效的“东海行为准则”（COC）外，还可倡导建立更加完善的海上热线机制、海上突发事件预防程序，并加强海洋科学研究和海洋生态环境保护合作，共同维护沿海国家的共同利益。



此外，他认为以人为本也应成为越南推动《东盟共同体2045愿景》落实的重要方向。越南可提倡建立 “东盟未来技能与创新网络”，推动区域高校、科研机构和企业在半导体、生物技术、气候科学等前沿领域开展合作，使《东盟共同体2045愿景》真正惠及青年一代。



为确保各项愿景真正落地见效，而非停留在政策层面，柯林斯·钟建议越南可倡议建立公开透明的《东盟2045目标落实评估机制》，设置可量化指标，定期跟踪各项目标落实进展。他认为，由越南倡议设立的东盟未来论坛（ASEAN Future Forum）完全可以发展为年度评估平台，汇聚政府、专家、企业等各方力量，共同评估实施成效并提出完善建议。



柯林斯·钟最后强调，衡量越南对东盟贡献的标准，不在于提出多少倡议，而在于能否凝聚各方共识，将区域承诺转化为东盟人民切实可感、可见、可受益的发展成果。



他表示，凭借积极主动的外交理念和长远战略眼光，越南正日益成为推动东盟共同体迈向更加自强与繁荣的重要战略支柱，为实现《东盟共同体2045愿景》发挥不可或缺的引领作用。( 完)



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Lê Thị Thúy Hà