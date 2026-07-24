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越南将继续与东盟一道, 共同筑牢东南亚地区和平根基

在《东南亚友好合作条约》（TAC）签署半个世纪以及越南加入东盟31年之际，关于对话、尊重主权、和平解决争端与合作共同发展的各项原则继续彰显其价值。TAC不仅是东盟共同体的基石，也是包括越南在内的各成员国巩固团结、发挥东盟的中心地位并适应地区战略环境变局的支柱。

越南外交部部长黎怀忠出席第33 届东盟地区论坛（ARF）。图自越通社
越南外交部部长黎怀忠出席第33 届东盟地区论坛（ARF）。图自越通社

越通社河内——在《东南亚友好合作条约》（TAC）签署半个世纪以及越南加入东盟31年之际，关于对话、尊重主权、和平解决争端与合作共同发展的各项原则继续彰显其价值。TAC不仅是东盟共同体的基石，也是包括越南在内的各成员国巩固团结、发挥东盟的中心地位并适应地区战略环境变局的支柱。

新形势下的永恒价值

50年后，地区战略环境发生了深刻变化，大国竞争加剧，并面临网络安全、气候变化、能源安全、供应链中断和跨国犯罪等一系列新挑战。这要求东盟不仅要维持和平与稳定，还要提升适应能力和行动协调水平。

印尼东南亚研究中心（CSEAS）执行主任阿里斯曼（Arisman）在接受越通社驻雅加达记者采访时表示，TAC的生命力在于其灵活性。他指出，TAC的原则需要结合新挑战作出恰当阐释并得到有效落实。东盟需进一步发挥预防性外交的作用，加强信任建设，扩大海上合作，并继续将包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法作为解决争端的基础。

印尼国防与战略研究院（Lesperssi）高级协调员贝尼·苏卡迪斯（Beni Sukadis）持相同观点，他认为东盟需推动经济一体化、数字转型、增强供应链韧性，同时扩大在海上安全、网络安全、气候变化及非传统挑战等领域的合作。

从一项最初专为东南亚国家制定的条约，TAC已成为东盟与外部合作伙伴关系中的规范性基础，为东盟扩大合作、维持地区和平与稳定奠定了基础。

共同践行各项价值

越南于1995年7月28日加入东盟。从一个新成员，越南逐步确立了主动、积极和负责任成员的地位，深入参与东盟共同体的三大支柱，为巩固团结、增强共识及提升东盟核心作用作出了贡献。在此过程中，越南始终高度重视TAC各项原则；这也是越南独立自主、多边化、多样化对外路线中的贯穿性原则。

越南的印记体现在东盟发展的多个阶段，特别是在2010年和2020年两次担任东盟轮值主席国期间。东盟秘书长高金华（Kao Kim Hourn）表示，30多年来，越南一直是东盟重要且具建设性的成员，在三大支柱上均作出了突出贡献。

此外，新西兰驻东盟大使乔安娜·安德森（Joanna Anderson）高度评价越南的灵活协调作用，特别是在能源安全和经济合作领域。印尼驻东盟大使德里·阿曼（Derry Aman）认为，越南是促进东盟团结的重要纽带，始终对东盟的核心原则展现出坚定的承诺。

签署半个世纪后，TAC已成为获得国际社会认可和尊重的行为准则。迈入落实《东盟共同体愿景2045》阶段，越南将继续与东盟一道，发扬TAC自1976年奠定的永恒价值，为地区及世界的和平、稳定与发展作出贡献。（完）

越通社
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