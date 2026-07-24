经济

越南出口530万吨大米 创汇25.2亿美元

越南大米出口继续呈现积极信号，今年前6个月及7月上半月出口量达530万吨，同比增长6.5%，创汇25.2亿美元，出口大米价格略有回升。

越南出口530万吨大米 创汇25.2亿美元。图自越通社
越南出口530万吨大米 创汇25.2亿美元。图自越通社

越通社河内——越南大米出口继续呈现积极信号，今年前6个月及7月上半月出口量达530万吨，同比增长6.5%，创汇25.2亿美元，出口大米价格略有回升。

据越南统计总局数据，越南6月份出口大米76.9万吨，创汇3.76亿美元，同比分别大幅增长47.9%和37.3%。

2026年上半年大米出口量超过500万吨，同比增长6.9%，是历年上半年最高水平。但出口额仅为24亿美元，同比下降2.5%。

截至7月15日的初步统计，大米出口总量达530万吨，创汇25.2亿美元。

上半年大米出口价格低于去年同期，这是导致尽管出口量增加但外汇收入下降的原因。

平均来看，前6个月大米出口均价约为每吨460美元，较2025年同期下降超过11%。不过，价格已出现回暖迹象，6月份均价达497美元/吨，环比上涨4.3%，为2025年底以来的最高水平。

从市场来看，菲律宾继续是越南上半年最大的大米进口市场，进口额达10.6亿美元，对应数量近240万吨。

位居第二的是中国，进口91.54万吨，金额4.54亿美元。加纳位列第三，进口越南大米44.55万吨，金额2.3亿美元。

其他值得关注的市场包括：科特迪瓦进口29.1601万吨，金额1.15亿美元；马来西亚进口25.1万吨，金额1.02亿美元；新加坡进口7.46万吨，金额3850万美元。

美国农业部预计2026-2027作物年度全球大米产量为5.37亿吨，较2025-2026作物年度下降约2%。该部预测，2026年越南大米出口量预计约为810万吨，较此前预测增加20万吨。（完）

越通社
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