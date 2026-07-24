经济

越共十四届三中全会：疏通战略发展走廊

越共十四届三中全会开幕致辞中，越共中央总书记苏林强调：“海洋是生存、发展和捍卫主权的空间”。对于得乐省而言，除了丰富的农林原料产区外，拓展发展空间已为该省带来了海洋经济、港口、经济区和沿海物流系统的突出优势。

得乐省邦美蜀的一角。图自越通社
得乐省邦美蜀的一角。图自越通社

越通社得乐——越共十四届三中全会开幕致辞中，越共中央总书记苏林强调：“海洋是生存、发展和捍卫主权的空间；必须实行综合管理，与陆地、港口、物流及经济走廊和国际合作相连接。”对于得乐省而言，除了丰富的农林原料产区外，拓展发展空间已为该省带来了海洋经济、港口、经济区和沿海物流系统的突出优势。

得乐省拥有近189公里海岸线，拥有丰富的峡湾、海湾、泻湖和港口系统，具备诸多有利条件发展海洋经济，与高价值海产品捕捞、养殖和加工相结合。该省东部有南富安经济区、沿海工业园区、拜角港、永罗港区及与港口相连的物流系统。这是优化供应链、连接西原原料产区与加工、货物流通和国际市场的重要基础设施关键。

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BIDV首席经济学家艮文力博士。图自越通社

BIDV首席经济学家艮文力博士认为，得乐省正面临成为西原与南中部沿海地区连接中心的重大机遇。高原、边境与海洋的交汇，结合庆和—邦美蜀高速公路、邦美蜀和绥和两个机场等战略基础设施体系，为形成从原料产区、加工、物流到港口和出口的闭环价值链创造了条件。他建议得乐省需要革新增长模式，从主要依赖原料农业的高原经济向高原—沿海经济中心转变，依托深加工技术、物流、海洋经济、旅游、清洁能源和数字治理。其中，该省将深加工业作为主要增长动力，以四大支柱为支撑：农林水产品加工；能源工业；与海洋经济相关的工业；辅助工业和新材料。

得乐省物流与港口协会主席阮清欣博士认为，得乐省是西原地区唯一既拥有大规模农业原料产区，又拥有港口体系和海洋经济空间的地方。这是形成海洋—高原物流链的特殊优势，将农业生产中心直接与国内和国际海运航线相连接。永罗—拜角港口区域已规划到2030年发展16至17个泊位，能够接收大型船舶，为得乐省形成整个西原地区的进出口门户创造条件。

得乐省水产与海岛分局硕士梁氏明茶分析，该省拥有石板崖壁（Gành Đá Đĩa）、门滩—电角、永罗湾、乌鸾潭、燕岛等雄伟名胜系列，以及群岛系统和特色海洋文化节庆。这是发展绿色、可持续海洋旅游的突出优势，有助于提升竞争力并保障沿海居民的长久生计。

《2021-2030年得乐省规划》确定了三个经济区：西部高原动力区、东部海洋经济动力区和中部丘陵过渡区。其中，东部海洋经济动力区被定位为发展综合海洋经济、冶金工业、石化工业、港口服务和海上能源。该省优先扩大南富安经济区，发展与深水港优势相结合的重工业综合体。

然而，地方海洋经济和物流发展仍存在诸多“瓶颈”：规划的物流中心系统尚未形成；缺乏冷链仓库、保税仓库和专业物流服务；工业园区基础设施尚未同步；原料产区、加工和物流之间的联结仍较松散。得乐省工贸厅表示，该省已规划12个物流中心，总面积约1000公顷，与内陆港、工业园区、永罗港、拜角港、两个机场及重要交通枢纽实现同步连接。为疏通瓶颈，该省需要形成专业加工和物流中心，优先与咖啡、榴莲、果蔬、水产品相结合；推进供应链数字化转型；吸引大型物流集团和加工企业投资，形成现代物流生态系统。

从得乐省新的发展空间来看，海洋经济潜力已基于苏林总书记提出的“综合管理”思维形成了战略发展走廊。广袤原料产区与港口基础设施和沿海物流的连接，不仅提升了地方商品的商业价值，还将海洋海岛变为生存和发展空间，经济发展与祖国主权可持续保护紧密相连。（完）

越通社
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越南海洋与岛屿

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