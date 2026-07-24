经济

世行：越南迎来“革新2.0时代” 经济增速持续领跑东盟

世界银行（WB）认为，凭借出口、投资及外国直接投资（FDI）持续保持积极增长的势头，越南在2026年步入了一个较为稳固的增长阶段，在东盟地区保持强劲的发展势头。

界银行于5月15日发布《2026年5月越南经济更新报告》。图自Vietnam+
界银行于5月15日发布《2026年5月越南经济更新报告》。图自Vietnam+

世界银行（WB）认为，凭借出口、投资及外国直接投资（FDI）持续保持积极增长的势头，越南在2026年步入了一个较为稳固的增长阶段，在东盟地区保持强劲的发展势头。

经济增长领跑东盟

世界银行于5月15日发布的《2026年5月越南经济更新报告》显示，2025年越南国内生产总值（GDP）增速为8%，为东盟最高水平。2026年第一季度，越南经济持续保持增长势头，GDP同比增长7.8%，创近9年来同期的最高水平。

在报告发布会上，世界银行驻越南、柬埔寨和老挝首席代表玛丽亚姆•谢尔曼（Mariam J. Sherman）表示，越南保持着地区最具活力经济体之一的地位，经济增长、出口和投资均保持积极的态势。

她指出，出口和投资依然是推动越南经济增长的主要动力。同时，得益于全面改革计划以及自革新开放以来规模最大的行政机构精简改革政策，越南经济保持了较强的韧性。

除对外贸易外，公共投资正逐渐成为新的重要增长引擎。世界银行表示，未来五年，越南计划实施总规模约达3200亿美元的基础设施投资，并同步推进大规模体制改革和行政机构精简。

外部风险依然存在

世界银行认为，进一步释放私营部门的发展潜力，将成为创造高质量就业岗位、提升经济竞争力的关键。

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世界银行首席经济学家特赫米娜·汗。图自Vietnam+

越南共产党第十四次全国代表大会再次重申，到2030年实现GDP年均增长约10%，人均收入达到8500美元的发展目标。同时，越南计划在2026—2030年期间投入约3200亿美元的资金用于基础设施建设，重点破解物流、能源和数字基础设施等瓶颈。

目前，越南政府正推进革新开放以来力度最大的行政体制改革，包括将省级行政单位数量减少一半、取消县级行政层级、精简超过10万名公职人员、推进公共服务数字化以及整合多个部委和行业主管部门等。

世界银行认为，尽管短期外部风险有所增加，但越南中期经济前景依然积极。制造业和出口仍是经济增长的主要动力，而今后更重要的是提高国内经济附加值比重，增强外资企业与本土企业之间的产业联系，同时提升劳动生产率。

世界银行首席经济学家特赫米娜·汗（Tehmina S. Khan）表示，越南正从全球人工智能（AI）投资热潮中获益。目前，与人工智能相关的出口规模已相当于越南GDP近30%的份额，处于全球较高水平。

特赫米娜·汗认为，随着国家机构大幅精简，越南正迎来“革新2.0时代”。自2025年至2026年4月，越南颁布了近90部法律和约300项法令，着力消除法律障碍，优化营商环境，支持私营经济发展。

世界银行同时警告，由于越南高度依赖海湾地区进口石油，东亚是受国际油价冲击影响较大的地区之一。对越南而言，油价冲击可能推高通胀和汇率压力，增加生产成本，并削弱国内消费能力。

世界银行预计，受外部冲击影响，2026年越南GDP增速可能放缓至6.8%；随着外部冲击逐步减弱、国内增长动能进一步增强，2027年至2028年经济增速有望重新回升。

世界银行建议，要保持长期增长势头，越南应大力听资本市场发展，提高公共投资效率，吸引更多高质量外国直接投资，并推动技术转移、促进创新创意以及外资企业与本土企业之间的产业联动。（完）

#世行 #越南 #革新2.0时代 #东盟 越南
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