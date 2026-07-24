莲姜国际机场预计自8月19日起恢复运营

越通社林同——7月23日，林同省莲姜国际机场在基础设施升级后开始实施导航设备和航空信号灯系统的检查校准飞行。这是在管理部门考虑批准机场恢复运营（预计从8月19日起）之前的重要验收步骤。



根据越南航空局已批准的方案，检查校准飞行从7月23日至28日连续进行。工作重点是对导航设备、信号灯系统及刚投资改造的各技术项目运行质量进行全面评估，以确保充分满足运营安全标准。



在实施校准飞行期间，莲姜国际机场与越南飞行管理总公司、南部航空港务及相关单位协调配合，组织航班调度、安全监督并按规定执行各项专业手续。



在验收工作进行的同时，莲姜国际机场已与各航空公司协调制定自8月19日起恢复运营的计划。预计机场每天将服务约36至40个进出港航班，连接胡志明市、河内、岘港、荣市、芹苴和海防等地方。



对于国际航线，大叻—吉隆坡（马来西亚）航线预计恢复运营，频率约为每周8个航班。在升级后重新开放运营的第一天，预计服务量约为28个航班。



完成校准飞行并准备将新基础设施投入运营，预计将提升接收各类现代机型的能力，同时有助于提高服务质量、满足航空运输需求，推动林同省及西原地区的旅游和经济社会发展。



此前据越通社消息，自2026年8月19日起，莲姜机场预计日均运营36至40个航班，服务约6800人次，较暂停运营前增加近1000人次。仅2026年最后四个月，通过该机场的旅客量预计将达到约81.6万人次。

根据越南航空、越捷航空、竹航、太平洋航空和亚洲航空自8月19日起的复航计划，国内航线将恢复包括胡志明市、河内、岘港、荣市、海防和芹苴在内的航班，总频率为每天36至40班。其中，大叻—胡志明市和大叻—河内航线均达到每天7至8班，为旅客提供了更多时间和航空公司选择。



莲姜机场不仅服务于出行需求，还继续巩固其作为西原地区国际门户的作用。大叻—吉隆坡（马来西亚）航线将于9月2日起恢复运营，每周4班。与此同时，林同省正推动开通或恢复多条至韩国、新加坡、泰国、台湾（中国）、中国大陆、日本和香港（中国）的国际航线，逐步将大叻打造成为全年国际旅游目的地。（完）