经济

莲姜国际机场预计自8月19日起恢复运营

7月23日，林同省莲姜国际机场在基础设施升级后开始实施导航设备和航空信号灯系统的检查校准飞行。这是在管理部门考虑批准机场恢复运营（预计从8月19日起）之前的重要验收步骤。

莲姜国际机场恢复运营，将助力林同省旅游业实现突破（图片：越通社发）
莲姜国际机场恢复运营，将助力林同省旅游业实现突破（图片：越通社发）

越通社林同——7月23日，林同省莲姜国际机场在基础设施升级后开始实施导航设备和航空信号灯系统的检查校准飞行。这是在管理部门考虑批准机场恢复运营（预计从8月19日起）之前的重要验收步骤。

根据越南航空局已批准的方案，检查校准飞行从7月23日至28日连续进行。工作重点是对导航设备、信号灯系统及刚投资改造的各技术项目运行质量进行全面评估，以确保充分满足运营安全标准。

在实施校准飞行期间，莲姜国际机场与越南飞行管理总公司、南部航空港务及相关单位协调配合，组织航班调度、安全监督并按规定执行各项专业手续。

在验收工作进行的同时，莲姜国际机场已与各航空公司协调制定自8月19日起恢复运营的计划。预计机场每天将服务约36至40个进出港航班，连接胡志明市、河内、岘港、荣市、芹苴和海防等地方。

对于国际航线，大叻—吉隆坡（马来西亚）航线预计恢复运营，频率约为每周8个航班。在升级后重新开放运营的第一天，预计服务量约为28个航班。

完成校准飞行并准备将新基础设施投入运营，预计将提升接收各类现代机型的能力，同时有助于提高服务质量、满足航空运输需求，推动林同省及西原地区的旅游和经济社会发展。

此前据越通社消息，自2026年8月19日起，莲姜机场预计日均运营36至40个航班，服务约6800人次，较暂停运营前增加近1000人次。仅2026年最后四个月，通过该机场的旅客量预计将达到约81.6万人次。

莲姜国际机场 图自越通社

莲姜国际机场恢复运营 助力林同省拓展国内外航线 推动旅游业发展

越南林同省人民委员会7月21日公布莲姜国际机场恢复运营后的旅游推广及国内、国际航线促进计划。根据计划，自8月19日起，莲姜国际机场日均将执飞36至40个航班，预计每日服务旅客约6800人次，较停运前增加近1000人次。预计2026年最后四个月，经莲姜国际机场出入港的旅客吞吐量将达到约81.6万人次。

根据越南航空、越捷航空、竹航、太平洋航空和亚洲航空自8月19日起的复航计划，国内航线将恢复包括胡志明市、河内、岘港、荣市、海防和芹苴在内的航班，总频率为每天36至40班。其中，大叻—胡志明市和大叻—河内航线均达到每天7至8班，为旅客提供了更多时间和航空公司选择。

莲姜机场不仅服务于出行需求，还继续巩固其作为西原地区国际门户的作用。大叻—吉隆坡（马来西亚）航线将于9月2日起恢复运营，每周4班。与此同时，林同省正推动开通或恢复多条至韩国、新加坡、泰国、台湾（中国）、中国大陆、日本和香港（中国）的国际航线，逐步将大叻打造成为全年国际旅游目的地。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #林同省 #莲姜国际机场 #基础设施 #校准飞行 #恢复运营 林同省
关注 VietnamPlus

相关新闻

莲姜国际机场 图自越通社

莲姜国际机场恢复运营 助力林同省拓展国内外航线 推动旅游业发展

越南林同省人民委员会7月21日公布莲姜国际机场恢复运营后的旅游推广及国内、国际航线促进计划。根据计划，自8月19日起，莲姜国际机场日均将执飞36至40个航班，预计每日服务旅客约6800人次，较停运前增加近1000人次。预计2026年最后四个月，经莲姜国际机场出入港的旅客吞吐量将达到约81.6万人次。

资料图。越捷航空公司供图

越捷航空计划今年8月起恢复5条直飞大叻航线

越捷航空公司（Vietjet Air）将在林同省莲姜机场预计于2026年8月19日恢复启用后随即恢复飞往大叻的航线。按计划，越捷航空将恢复河内、胡志明市、海防市、荣市和岘港市至大叻的5条航线，为民众和游客前往“千花之城”提供更丰富的出行选择。

更多

得乐省邦美蜀的一角

越共十四届三中全会：疏通战略发展走廊

越共十四届三中全会开幕致辞中，越共中央总书记苏林强调：“海洋是生存、发展和捍卫主权的空间”。对于得乐省而言，除了丰富的农林原料产区外，拓展发展空间已为该省带来了海洋经济、港口、经济区和沿海物流系统的突出优势。

附图 图自越通社

越南商品进一步扩大在阿根廷市场的布局

越南工贸部7月23日称，越南驻阿根廷大使馆商务处已与科迪勒拉啤酒公司（Cordillera Brewing Co.)代表Gabriel Airoli举行工作会谈，就越南商品进口及拓展拉丁美洲地区分销网络的合作机会进行讨论。

胡志明市一角。图自越通社

越南力争到2035年跻身全球金融中心前75名

越南政府副总理、越南国际金融中心执行委员会主席阮文胜于2026年7月22日签署第04/QĐ-HĐĐHTTTC号决定，批准了至2035年越南国际金融中心发展计划（以下简称《计划》）。

德国梅塞尔集团东南亚地区首席运营官安东尼·格兰皮埃尔。图自越通社

第70号决议：清洁能源为低碳工业发展铺路

越南正成为东南亚工业气体行业的重要战略市场之一，同时加快落实绿色增长和减少碳排放目标。在此背景下，越来越多国际企业正扩大对越南清洁能源解决方案和低碳工业气体领域的投资力度。

山罗省农民采收咖啡果。图自越通社

种植区数据成为提升越南咖啡出口价值的“金钥匙”

在经历前期大幅波动后，越南国内咖啡价格目前稳定在每公斤约9.8万越盾。然而，受国际咖啡价格下跌以及原产地追溯要求日益严格等因素影响，咖啡出口正面临较大压力。在此背景下，建立并核实种植区数据被视为企业稳固市场地位，提升议价能力以及提高越南咖啡附加值的关键因素。

山东重工代表与全球合作伙伴启动《共创绿色智能装备产业新生态倡议》。图自BNEWS

1600余家国际合作伙伴齐聚河内参加绿色设备展示会

以“科技赋能 装备美好”为主题的全球合作伙伴大会暨绿色智能产品展示会吸引全球62个国家的近1600名合作伙伴参加，彰显山东重工集团在推进绿色能源转型及东南亚工业装备现代化方面的战略布局。

河内市还剑湖。图自越通社

河内研究发展夜间娱乐服务区

河内市人民委员会近日颁布计划，设定了到2030年逐步将夜间经济打造成为首都服务业重要引擎的目标，贡献约5%的GRDP并增加市财政收入。

2025年越南国际采购展吸引众多国际零售集团。图自越通社

国际零售巨头赴胡志明市寻找供应商

如果说过去越南企业必须参加国外展会来寻找客户，那么如今越来越多的国际零售集团、进口商和分销系统主动来到胡志明市寻找供应商。这一趋势为胡志明市出口开辟了更多机会，同时肯定了该市在全球供应链中日益重要的作用。

兴越制衣公司为出口到日本市场的服装进行缝制。图自越通社

多措并举打通企业发展堵点

越南政府办公厅刚发布第394/TB-VPCP号通知，下达政府总理在政府常务委员会与企业会议上的总结意见。会议以“破解堵点—畅通资源—促进增长”为主题。

附图。图自越通社

VETC充电平台上线一月覆盖约50%的多品牌充电网络

上线一个多月后，Tasco旗下成员单位VETC推出的VETC充电平台已接入越南全国350多个充电桩，覆盖全国约50%的多品牌充电网络，并持续升级平台功能，不断提升电动汽车（EV）和插电式混合动力汽车（PHEV）用户的使用体验。

在飞机租赁协议签署仪式上的越南国家航空公司副总经理阮战胜与Avolon董事长兼商务总监保罗·吉尼。图自越通社

国际合作伙伴高度评价越南航空前景

在范堡罗国际航空航天展上，越南国家航空公司（Vietnam Airlines，简称“越航”）与三家全球领先的飞机租赁公司签署协议，确认租赁19架波音737 MAX 8飞机。

今年上半年全国化肥出口激增。图自越通社

今年上半年全国化肥出口激增

据越南海关局数据显示，今年前6个月越南化肥出口量近170万吨，创汇超过9.32亿美元，与去年同期相比，出口量大幅增长52%，出口额翻倍。