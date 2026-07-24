☕️越通社新闻下午茶（2026.7.24）

​

越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议于 7 月 24 日下午在首都河内闭幕。图自越通社

越通社河内——·越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议于 7 月 24 日下午在首都河内闭幕。越共中央总书记、国家主席苏林主持会议并致闭幕词。

·应越南国会主席陈青敏的邀请，柬埔寨国会主席昆索达莉将于2026年7月27日至29日对越南进行正式访问。阅读全文

·河内市人民委员会要求各厅局和相关部门抓紧落实关于道路交通摩托车和轻便摩托车尾气排放国家技术标准的应用路线图；同时交由建设局制定方案，支持低收入群体更换使用多年且不符合尾气排放标准的交通工具。阅读全文



·世界银行（WB）认为，凭借出口、投资及外国直接投资（FDI）持续保持积极增长的势头，越南在2026年步入了一个较为稳固的增长阶段，在东盟地区保持强劲的发展势头。阅读全文

新西兰首个越南知识网络正式成立。越南驻新西兰大使馆供图

·越南知识网络新西兰分会（VietKnowledge NZ，简称VKNZ）7月23日正式成立。这是首个覆盖全新西兰的越南知识人才网络，旨在汇聚和发挥旅新越侨智力资源，加强旅新越南人团结，为越南发展以及深化越新两国合作贡献力量。阅读全文

·在《东南亚友好合作条约》（TAC）签署半个世纪以及越南加入东盟31年之际，关于对话、尊重主权、和平解决争端与合作共同发展的各项原则继续彰显其价值。TAC不仅是东盟共同体的基石，也是包括越南在内的各成员国巩固团结、发挥东盟的中心地位并适应地区战略环境变局的支柱。

​·在即将召开的第33次外交会议和第22次全国外事工作会议前夕，越南外交部副部长吴黎文就民间外交工作发表题为“革新民间外交工作 助力构建越南外交综合力量”文章。阅读全文

·7月23日下午，越南财政部副部长陈国方在财政部总部与德国驻越南特命全权大使赫尔加·玛加丽特·巴特举行了工作会谈；会谈框架内，举行了“湄公河三角洲沿海地区综合管理（二期）”项目和“西原地区森林保护、恢复与可持续发展”项目的贷款协议和援助协议签署仪式。阅读全文

·7月23日，林同省莲姜国际机场在基础设施升级后开始实施导航设备和航空信号灯系统的检查校准飞行。这是在管理部门考虑批准机场恢复运营（预计从8月19日起）之前的重要验收步骤。阅读全文

得乐省邦美蜀的一角。图自越通社

·越共十四届三中全会开幕致辞中，越共中央总书记苏林强调：“海洋是生存、发展和捍卫主权的空间；必须实行综合管理，与陆地、港口、物流及经济走廊和国际合作相连接。”对于得乐省而言，除了丰富的农林原料产区外，拓展发展空间已为该省带来了海洋经济、港口、经济区和沿海物流系统的突出优势。阅读全文

·7月24日上午，越南农业与环境部与世界银行和联合国环境规划署在河内举行研讨会，启动“蒙特利尔议定书管控物质可持续管理”项目。阅读全文

·越南大米出口继续呈现积极信号，今年前6个月及7月上半月出口量达530万吨，同比增长6.5%，创汇25.2亿美元，出口大米价格略有回升。阅读全文

越南队对阵缅甸队比赛的首发阵容（2026年7月18日晚）。图自越通社

·在2026年东南亚足球锦标赛（ASEAN Cup）正式开赛前夕，赛事官网aseanutdfc.com确认，越南国家足球队已做好开启东南亚锦标赛卫冕之旅的准备，并立志成为该项赛事历史上首支成功卫冕的球队。阅读全文

·值此越南与泰国建交50周年（1976年8月6日—2026年8月6日）之际，泰王国驻越南大使馆与越南通讯社联合举办“外交视角：泰越关系50周年”图片展。展览通过大量珍贵历史图片和档案文献，系统回顾两国关系发展的重要里程碑，生动展现双方不断深化的全面战略伙伴关系。阅读全文

·值此荣军烈士节79周年之际，7月23日晚，越南人民军总政治局在河内举办题为“对母亲的诺言”的艺术晚会。越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席活动。阅读全文

与会代表在论坛发布会上体验服务于旅游业的虚拟现实技术。图自越通社

·7月23日下午，HORECFEX Vietnam组委会在岘港阿里亚纳（Ariyana）国际会议中心正式发布关于越南酒店与旅游业科技、创新与供应链论坛（HORECFEX Vietnam 2026）的相关信息。该活动将于2026年8月20日至21日在岘港市举行。阅读全文

·据胡志明市公安局消息，该局警察调查机关已对一个菲律宾籍犯罪团伙涉嫌“诈骗财产罪”一案立案侦查，并继续扩大调查。该团伙专门接近、结识外国游客并获取其信任，随后将其诱骗至预先准备好的地点，设局赌博以骗取财物。阅读全文

·印度尼西亚国会通过了关于设立印度尼西亚国际金融中心（PFII）的法案，此举预计将有力吸引外资，并为这个东南亚国家的经济增长注入动力。阅读全文（完）

​