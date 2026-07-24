“对母亲的诺言”——传播感恩英雄烈士的传统美德

越通社河内——值此荣军烈士节79周年之际，7月23日晚，越南人民军总政治局在河内举办题为“对母亲的诺言”的艺术晚会。越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席活动。



该活动体现了党、国家、军队和全社会对烈士遗骸寻找、归集和身份确认工作的关注，同时对为祖国独立、自由而牺牲的英雄烈士表达感恩之心。



该活动再现了整个民族在战后完成未竟事业的历程，从越南英雄母亲和烈士亲属的等待，到战友、职能部门和科学家在寻找、归集和确认烈士遗骸身份方面所做的持续努力。



越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席活动。图自越通社

通过纪实报道、真实人物和精心编排的文艺节目，该节目刻画了让牺牲的儿女回归家庭、故乡和找回姓名的历程；同时突出了 “加快推进烈士遗骸寻找、归集和身份确认500个昼夜行动” ——这一和平时期特殊政治任务的重要意义。



承载着“对母亲的诺言”这一主题，该节目不仅是对长眠沙场的英烈们的缅怀，更是当今一代在将英雄烈士带回家乡、带回亲人身边、带回母亲身边的征程中许下的责任承诺。每一座被找到的坟墓、每一个被确认的身份，都是战友情、母子深情和故土之情的归来；是越南民族“饮水思源”、“知恩图报”传统美德的生动见证。



通过该节目彰显党、国家、军队和人民在全面践行道义、报答为祖国独立自由而牺牲者的恩情方面的坚定决心。（完）