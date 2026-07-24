文化

2026年顺化国际遗产与音乐节对外公布

7月23日下午，顺化文化节组委会举行新闻发布会，对外公布 2026年顺化国际遗产与音乐节（Huế Wonderverse Music Fest 2026）。

组委会成员向媒体提供相关信息。（组委会工图）
组委会成员向媒体提供相关信息。（组委会工图）

越通社顺化——7月23日下午，顺化文化节组委会举行新闻发布会，对外公布 2026年顺化国际遗产与音乐节（Huế Wonderverse Music Fest 2026）。

该活动将于8月30日至9月1日在顺化市体育中心广场举行，在越南国庆节期间免费向市民和游客开放。这是顺化市举办规模最大的文化、音乐与科技盛会之一，预计将吸引约100名演艺人员参演，接待观众约50万人次。

本届活动以“城市觉醒”（City Awakening）为主题，打造成为一个多维体验空间，将遗产与音乐、当代艺术及现代表演科技融为一体。顺化将首次打造达到国际标准的多感官舞台，配备大规模LED屏幕系统、视觉与多媒体技术、激光以及多种现代表演特效。此外，音乐节还设有文化、创意、科技、美食体验空间及大众互动活动。

音乐节的亮点是两场大型音乐晚会。8月30日晚以“遗产觉醒”为主题，通过当代音乐与传统元素的融合，弘扬越南文化价值与本色，并有多位著名歌手倾情献唱。9月1日晚以“遗产融入”为主题，汇聚国内外电子音乐艺术家。

据顺化节组委会介绍，该活动有望成为顺化标志性的国际文化与音乐节品牌，助力落实发展文化产业的主张，推动顺化建设成为越南特色鲜明的“节庆之城”，从而助力将顺化发展成为具有区域影响力的活跃、创意与融入国际的遗产城市。（完）。



越通社
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #2026年顺化国际遗产与音乐节 #对外公布 #电子音乐 越南
关注 VietnamPlus

文化之光

相关新闻

越南语交流活动上的一个文艺表演节目。图自越通社

2026年越南夏令营：架起连接根源的桥梁

7月17日晚，在顺化市，来自32个国家和地区的100多名侨胞青年、学生参加了越南语交流活动，旨在加强夏令营成员之间的联系与交流，帮助侨胞青年 提高越南语水平。

更多

阿根廷记者加斯顿·菲奥尔达接受越通社记者的采访 图自越通社

阿根廷记者著书讲述越南战后崛起之路 拉美视角解读统一与发展历程

一个饱经战争创伤的国家，如何冲破封锁、摆脱经济危机，最终成长为亚洲最具活力的经济体之一？这个贯穿始终的追问，构成了阿根廷记者、博士研究生加斯顿·菲奥尔达（Gastón Fiorda）在其西班牙语新著《越南——国家统一进程》（Vietnam, Proceso de Reunificación）中的核心叙事。

由加拿大与越南文化教育机构举办的越南语培训班。图自越通社

架起越加文化与教育交流之桥的“使者”

通过举办传统文化活动、构建线上越南语教学模式以及实施针对青少年的能力建设项目，潘氏琼庄女士正助力在加越裔年轻一代保持民族认同、提升知识水平并增强与祖国的紧密感情。

外国游客兴致勃勃地记录越南美食的独特魅力。图片来源：越通社

发挥美食优势 提升越南旅游价值

近年来，越南美食持续获得国际旅游机构和专业媒体的广泛认可。凭借丰富多样的饮食文化资源，越南正将美食打造为展示文化魅力的重要载体，为旅游业发展注入新活力。

河江省赫蒙族夯土房。图自越通社

文化遗产塑造地方品牌

在推动文化和旅游深度融合发展的战略中，越南各地日益重视打造目的地品牌。文化遗产、自然景观和文化特色正转化为创意资源，为游客带来独具特色的体验，不断塑造各地鲜明的形象和吸引力。

活动介绍海报。组委会供图

越南多地举办艺术演出纪念荣军烈士节 弘扬“饮水思源”精神

值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）之际，全国各地纷纷开展形式多样的“知恩图报”纪念活动。中央艺术院团与地方文化单位相继推出主题文艺演出，向革命烈士、伤残军人、伤病军人及革命有功人员致以崇高敬意，弘扬“饮水思源”的优良传统，激发爱国情怀与民族自豪感。

新闻发布会场景。图自越通社

得乐省首次举办省级规模榴莲节

以“得乐榴莲——携手远航”为主题的2026年得乐榴莲节将于8月15日至9月2日在邦美蜀坊、克容帕（Krông Pắc）乡、绥和坊及得乐省各榴莲重点种植区举行。该信息由得乐省人民委员会7月20日在河内举行的新闻发布会上公布。

2026年古螺庙会的祭祀仪式。图自越通社

第80号决议开启越南文化发展新局面

越共中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议实施半年多以来，全国多地、多单位已大力推进遗产保护、数字化转型、文化产业发展和艺术创作等各项活动。

越南战略思维转变：新时代国家软实力提升

越南战略思维转变：新时代国家软实力提升

越共中央政治局于2026年1月7日颁布的关于发展越南文化的第80号决议（80-NQ/TW），并非仅仅是一份指导国内文化发展的文件。从对外工作的视角来看，这一决议标志着国家发展的新战略思维：决议首次明确提出，文化是快速、可持续发展的“支柱”和“调节机制”，文化成为越南深度融入国际社会进程中的国家软实力、国家品牌和竞争优势的重要资源。

越南法棍三明治因其口味鲜美、搭配均衡而深受外国游客喜爱。图：越通社。

越南以文化故事赋能美食品牌 打造国家旅游新名片

在全球旅游日益注重文化体验的背景下，越南美食凭借屡获国际权威机构认可，正逐步成为提升国家旅游竞争力的重要优势。专家指出，要将这一优势转化为可持续发展的持久动力，越南亟需从单纯推介菜肴转向打造具有文化深度的美食体验，以饮食文化塑造国家旅游品牌。

在数字时代中守护宗教价值

在数字时代中守护宗教价值

在数字化转型席卷社会各领域的今天，信仰与宗教活动也悄然融入这股浪潮。线上讲经、网络教义课程日益普及，宗教经典、宗教仪式以及宗教文化空间不断实现数字化保存，科技正为宗教价值的保护与传播开辟新的路径。然而，机遇往往伴随挑战——如何在数字空间中维护宗教的神圣性、守护文化底色，同时保障宗教信仰自由，正成为前所未有的时代课题。

2026年庆和海洋节街头嘉年华色彩缤纷。图自越通社

2026年庆和海洋节街头嘉年华色彩缤纷

7月18日晚，以“蓝色海洋交响曲 - 色彩汇聚”为主题的2026年庆和海洋节嘉年华-花车巡游活动在庆和省芽庄坊4·2广场和陈富路沿线举行，吸引了大量民众和游客前来参加。

“和平世代的故事”项目成员在顺成伤残军人疗养中心聆听伤残军人杜登奎的故事。图自《人民报》

越南青年一代以创新方式传承历史价值

随着战争岁月渐渐远去，历史价值的传播愈发受到重视。如今，越来越多的年轻人不再仅仅通过书本或课堂学习来了解历史，而是主动以更加富有创意、更易于接受的方式走近历史。