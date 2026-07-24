2026年顺化国际遗产与音乐节对外公布

越通社顺化——7月23日下午，顺化文化节组委会举行新闻发布会，对外公布 2026年顺化国际遗产与音乐节（Huế Wonderverse Music Fest 2026）。



该活动将于8月30日至9月1日在顺化市体育中心广场举行，在越南国庆节期间免费向市民和游客开放。这是顺化市举办规模最大的文化、音乐与科技盛会之一，预计将吸引约100名演艺人员参演，接待观众约50万人次。





本届活动以“城市觉醒”（City Awakening）为主题，打造成为一个多维体验空间，将遗产与音乐、当代艺术及现代表演科技融为一体。顺化将首次打造达到国际标准的多感官舞台，配备大规模LED屏幕系统、视觉与多媒体技术、激光以及多种现代表演特效。此外，音乐节还设有文化、创意、科技、美食体验空间及大众互动活动。

音乐节的亮点是两场大型音乐晚会。8月30日晚以“遗产觉醒”为主题，通过当代音乐与传统元素的融合，弘扬越南文化价值与本色，并有多位著名歌手倾情献唱。9月1日晚以“遗产融入”为主题，汇聚国内外电子音乐艺术家。



据顺化节组委会介绍，该活动有望成为顺化标志性的国际文化与音乐节品牌，助力落实发展文化产业的主张，推动顺化建设成为越南特色鲜明的“节庆之城”，从而助力将顺化发展成为具有区域影响力的活跃、创意与融入国际的遗产城市。（完）。







