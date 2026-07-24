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印度尼西亚通过设立国际金融中心计划

印度尼西亚国会通过了关于设立印度尼西亚国际金融中心（PFII）的法案，此举预计将有力吸引外资，并为这个东南亚国家的经济增长注入动力。

越通社雅加达——印度尼西亚国会通过了关于设立印度尼西亚国际金融中心（PFII）的法案，此举预计将有力吸引外资，并为这个东南亚国家的经济增长注入动力。

据越通社驻雅加达记者报道，印尼财政部长普尔巴亚·尤迪·萨德瓦在国会发言时表示，PFII将有助于吸引国际资金和长期投资组合，从而扩大经济规模并帮助印尼实现更高的增长速度。他表示，随着经济规模的扩大，印尼将有更多资源服务于全国范围内的长期发展。

该法案以绝对共识获得国会通过，规定了新金融中心的制度框架以及多项税收优惠政策，以增强对国际投资者的吸引力。议员穆罕默德·赫卡尔表示，该法案还规定设立一个仲裁机构和专门法院，以审理和解决金融中心运作范围内产生的争议。目前该法案全文尚未公布。

此前，印尼经济统筹部曾提议将度假胜地巴厘岛作为设立国际金融中心的潜在地点之一。

设立PFII是印尼总统普拉博沃·苏比安托为实现2029年经济增长8%目标战略的一部分，其主要动力是扩大公共投资和吸引国际资金。据印尼统计局数据，该国经济在2026年第一季度同比增长5.6%。（完）

越通社
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