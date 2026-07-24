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胡志明市公安对设局诈骗游客的外籍团伙立案侦查

据胡志明市公安局消息，该局警察调查机关已对一个菲律宾籍犯罪团伙涉嫌“诈骗财产罪”一案立案侦查，并继续扩大调查。该团伙专门接近、结识外国游客并获取其信任，随后将其诱骗至预先准备好的地点，设局赌博以骗取财物。

设局诈骗游客的外籍团伙。图自越通社
设局诈骗游客的外籍团伙。图自越通社

越通社胡志明市——据胡志明市公安局消息，该局警察调查机关已对一个菲律宾籍犯罪团伙涉嫌“诈骗财产罪”一案立案侦查，并继续扩大调查。该团伙专门接近、结识外国游客并获取其信任，随后将其诱骗至预先准备好的地点，设局赌博以骗取财物。

根据初步调查结果，犯罪分子通常选择外国游客，主要是独自出行的年长者进行接近并建立信任，随后想方设法将受害者诱骗至预先租好的地点。

在此，团伙成员按预先准备的剧本分工扮演不同角色：部分人员扮演偶然相识的人，建议受害者参与扑克牌游戏；一名成员假扮拥有大量资金的玩家共同参与；头目则直接洗牌发牌，主动操控牌局让受害者接连获胜。

在建立信任后，扮演输家的人表现得气急败坏，不断提出继续玩以“翻本”，同时使用冥钞假冒高价值资产，使受害者相信其具备进行大额赌博的支付能力。借口双方须共同证明财务能力才能以更大金额继续对赌，犯罪分子要求受害者提取现金带回赌博地点。当受害者取回现金后，该团伙便伺机利用受害者放松警惕或制造转移注意力的情境，将全部现金据为己有后逃离现场。

警方确定，1986年出生的菲律宾籍人员戴尔·罗萨里奥·拉斐尔·马卡帕纳斯（Del Rosario Rafael Macapanas）为主谋头目，直接指挥、分工并在每起诈骗案后组织分红。参与该团伙的其他5名同案犯包括：帕尔多·奥斯卡·温克勒（Pardo Oscar Winkler）、德维拉·迪奥斯达多（De Vera Diosdado）、帕尔多·玛丽亚·拉妮（Pardo Maria Lanie）、维拉林·布雷吉达（Villarin Bregida）以及贝尔纳迪诺·罗兰多·林（Bernardino Rolando Lim）。

调查机关初步确定，从2025年5月至被发现时，该犯罪团伙已实施并得逞18起诈骗案，骗取多名外国游客受害者约1万美元。

根据收集到的证据材料，2026年7月15日，胡志明市公安局警察调查机关已对戴尔·罗萨里奥·拉斐尔·马卡帕纳斯及其5名同案犯作出刑事立案决定及逮捕拘留令，涉嫌罪名为“诈骗资产罪”。上述各项法律程序决定及命令均已获得胡志明市人民检察院依法批准。目前，胡志明市公安局警察调查机关正在进一步扩大案件调查范围。（完）

越通社
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