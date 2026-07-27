“500个昼夜战役”: 铺就英烈归家之路

五十多年来，每逢清明、忌日或节日，家住宁平省丰营乡的杜德勋先生总会默默来到父亲的衣冠冢前，点上一炷香。
长眠在南方战场上的，是他的父亲——烈士杜德渭。
1968年，他父亲奔赴战场时，杜德勋才刚满四个月。
如今，岁月早已染白了他的双鬓，而他心中最大的心愿始终没有改变，那就是，有朝一日能够亲自“迎接父亲回家”。（完）
有些离别，只持续短短几年……可有些离别，却跨越了半个多世纪，至今仍没有重逢的那一天。
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五十多年来，每逢清明、忌日或节日，家住宁平省丰营乡的杜德勋先生总会默默来到父亲的衣冠冢前，点上一炷香。
长眠在南方战场上的，是他的父亲——烈士杜德渭。
1968年，他父亲奔赴战场时，杜德勋才刚满四个月。
如今，岁月早已染白了他的双鬓，而他心中最大的心愿始终没有改变，那就是，有朝一日能够亲自“迎接父亲回家”。（完）
越共第十四届中央委员会第三次全体会议本周在首都河内举行。会议围绕党建、发展战略、国土规划及国家安全等重大议题展开深入讨论。
本周，一艘载有32名印度游客和4名越南船员的快艇在富国岛附近海域倾覆，造成15名印度游客遇难。事发时，快艇正从梅汝外岛返回，在离岸约400米处突发故障倾覆。
6月24日委内瑞拉拉瓜伊拉州普拉亚格兰德地区发生双强震后，在满目疮痍和难以言表的损失之中，一句西班牙语被许多民众反复提及：“Gracias, Việt Nam”——“感谢越南”。
员获授二级勋章，以表彰他们在委内瑞拉救援行动和人道主义援助中的无私奉献与英勇无畏。
本周，越南人民军和人民公安救援队前往委内瑞拉，协助该国克服地震灾害后果。此举充分体现了越南军队和公安力量克服困难、勇担使命的精神，同时彰显了越南人民军在国际人道主义救援行动中的良好声誉与威望。
越南法学专家首次当选国际海洋法法庭（ITLOS）法官，不仅体现了国际社会对越南积极、负责任参与全球事务的高度认可，也彰显了越南国际法事业的发展成果，以及越南法律专家队伍不断提升的专业能力和国际影响力。这是越南外交界人士和国际专家在接受越南通讯社记者采访时，对这一历史性事件作出的评价。
越共中央总书记、国家主席苏林本周在国家主席办公厅驻地会见了美国代理海军部长高雄。会见中，苏林强调，越南始终将美国视为具有首要战略意义的重要伙伴。
本周，越南政府总理黎明兴及越南高级代表团已抵达俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国首府喀山的加布杜拉·图卡伊国际机场，开始应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请出席东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会之行。
在现在生活中，创业早已不再只是企业家的专属话题，而是正在高校乃至中小学校中广泛兴起的一股热潮。从源于生活的朴素创意出发，越来越多的学生敢于担当，将兴趣和热情转化为现实项目，打造出兼具创新性、实用性和社会价值的产品。各类创新创业大赛也吸引了越来越多学生参与，成为青年展示胆识、创新思维和敢想敢干精神的重要平台。
本周，主题为“塑造共同未来：和平、繁荣、以人为中心”的2026年东盟未来论坛在河内举行，吸引1200余名国内外代表与会。论坛期间首次举办东盟城市领导人会议、东盟成员国政党代表对话会，同时还举行了与青年代表以及湄公河次区域代表交流会。
本周，越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表题为《在多变世界中主动塑造和平、稳定与发展格局》的主旨演讲。
六月如约而至，带来了孩子们清澈的笑声，也唤起了关于童年最美好的记忆。值此“六一”国际儿童节到来之际，在今天的播客节目中，我们将为大家讲述2026年“蟋蟀儿童奖”充满温情与感动的旅程。在这里，才华得到展翅飞翔的机会，人文价值不断传播，越南儿童也充满热爱与创新绽放童年光彩。
本周，极端高温天气导致越南全国用电量连续刷新纪录。据国家电力系统与市场调度运行公司消息， 5月26日国家电力系统及北部地区系统在最大功率和用电量上同步创下2026年新高。其中，国家系统最大功率达58,103兆瓦，较2025年纪录增长5.7%；日产量达12.12亿千瓦时，增长9.1%。北部系统最大功率达29,716兆瓦，增长5.4%；产量达6.29亿千瓦时，增长5.4%。
自2026年6月1日起，E10生物汽油将在全国范围内正式上架销售。这被视为越南能源转型战略中的关键一步，旨在减少对化石燃料的依赖，并促进环保燃料在越南的使用。
在国家发展的历史进程中，全民族大团结的力量始终是重要基础，是越南战胜困难、把握机遇、稳步迈向新时代的内生动力。
在2026年U17亚洲杯决赛阶段C组最后一轮比赛中，越南U17国家队以3比2战胜阿联酋U17队，创造了历史性里程碑。凭借这场胜利，由主教练Cristiano Roland率领的越南队成功夺得小组头名，并正式获得2026年U17世界杯参赛资格。越南U17队是东南亚唯一获得世界杯参赛资格的男足队。
应印度共和国总理纳伦德拉·莫迪邀请，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团本周对印度共和国进行国事访问。
本期播客将带您走进泰国首都曼谷，了解这座城市推动绿色转型的实践故事。从城市绿地改造、河渠生态复兴到发展清洁交通，曼谷的探索正为越南各地城市迈向可持续发展提供诸多有益启示。
本周，越共中央总书记、国家主席苏林前往富寿省，出席在雄王国家级特别历史遗迹区举行的雄王祭日上香仪式。
应越共中央总书记、国家主席苏林与夫人吴方璃的邀请，韩国总统李在明及夫人金惠景于2026年4月21日至24日对越南进行国事访问。