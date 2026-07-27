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越南党和国家领导人出席《璀璨星光引路》电视连线节目 缅怀英雄烈士

值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）之际，7月26日晚，越南电视台联合河内市、胡志明市、宣光省和广治省人民委员会举办大型电视直播连线节目《璀璨星光引路》，深切缅怀为祖国英勇献身的英雄烈士，并向昼夜奋战在烈士遗骸搜寻、收迁和身份确认一线的工作人员致以崇高敬意。

越共中央总书记、国家主席苏林，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴等领导人在河内北山纪念碑会场出席活动。图片来源：越通社
越共中央总书记、国家主席苏林，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴等领导人在河内北山纪念碑会场出席活动。图片来源：越通社

越通社——值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）之际，7月26日晚，越南电视台联合河内市、胡志明市、宣光省和广治省人民委员会举办大型电视直播连线节目《璀璨星光引路》，深切缅怀为祖国英勇献身的英雄烈士，并向昼夜奋战在烈士遗骸搜寻、收迁和身份确认一线的工作人员致以崇高敬意。

本次活动设四个直播会场，分别位于宣光省清水县英雄烈士纪念碑、河内北山纪念碑、广治省九号国家烈士陵园和胡志明市黎氏莲（Lê Thị Riêng）公园。四地不仅是技术连线节点，更是承载民族记忆、寄托缅怀之情的精神地标。

越共中央总书记、国家主席苏林与政府总理黎明兴在河内北山纪念碑会场出席活动。国会主席陈青敏、中央书记处常务书记陈锦秀、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀在胡志明市黎氏莲公园主会场出席。越共中央政治局委员、历任党和国家领导人、中央及地方各部门代表、越南英雄母亲、人民武装力量英雄、伤病残军人、烈士亲属、退伍军人、“500个昼夜行动”工作人员及社会各界群众分别在四个会场参加活动。

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越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在胡志明市黎氏莲公园会场出席活动。图片来源：越通社

节目名称“璀璨星光引路”取自诗人武高名作《双山》中的诗句：“你参军远行，帽徽上的那颗星，永远是照亮前路的星光。”

电视连线节目指出，南方解放、国家统一近半个世纪以来，越南党和国家始终高度重视烈士遗骸搜寻、收迁与安葬工作，持续完善相关政策法规，为烈士遗骸发掘、迁葬和集中安葬提供坚实制度保障。50余年间，全国已累计搜寻、收迁并庄严安葬烈士遗骸超过100万具。

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越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀（左一）在胡志明市黎氏玲公园会场出席活动。图片来源：越通社

尽管如此，目前仍有约17.5万具烈士遗骸尚未找到，近30万座烈士墓因信息缺失未能确认身份。无数家庭仍在翘首期盼，希望早日确认为国捐躯亲人的身份，迎接他们“回家”。

面对知情者日渐减少、历史遗迹与旧战场地貌不断变迁的现实，“500昼夜行动——全面推进烈士遗骸搜寻、收迁和身份确认工作”应运而生。这不仅是一份庄严号召，更是一道发自内心的使命，旨在与时间赛跑，加快让更多英烈魂归故土。

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越共中央总书记、国家主席苏林（左一）和政府总理黎明兴（右一）在河内会场向烈士亲属颁发DNA鉴定结果证书。图片来源：越通社

按行动计划，该行动力争搜寻、收迁约7000具烈士遗骸；完成约23万座无名烈士墓样本采集；对约1.8万份遗骸样本进行DNA鉴定；建设并运行烈士亲属基因数据库；同步推进重点区域排雷排爆，为搜寻工作创造安全有利条件。

每一位英雄烈士都是一颗璀璨星辰，为“500昼夜行动”照亮前行之路。而《璀璨星光引路》电视连线节目正是以这项行动在全国的推进历程为主线，致敬英烈、传承红色精神，凝聚全社会铭记历史、崇尚英雄的磅礴力量。（完）


越通社
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