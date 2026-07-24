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国会党委常委会与政府党委常委会召开第十六届国会第一次非常规会议筹备工作会议

越南国会党委常委会与政府党委常委会24日下午在河内召开会议，共商第十六届国会第一次非常规会议议程和相关内容。政府党委书记、政府总理黎明兴与国会党委书记、国会主席陈青敏共同主持会议。

越南政府党委书记、政府总理黎明兴在会议上发表讲话。图自越通社
越南政府党委书记、政府总理黎明兴在会议上发表讲话。图自越通社

越通社河内 ——越南国会党委常委会与政府党委常委会24日下午在河内召开会议，共商第十六届国会第一次非常规会议议程和相关内容。政府党委书记、政府总理黎明兴与国会党委书记、国会主席陈青敏共同主持会议。

会议就越南第十六届国会第一次非常规会议议程进行讨论并达成共识，以便各有关机关及时审查当前各项准备工作实施进度，确保会议开出最高质量、取得最好效果。

按计划，越南第十六届国会第一次非常规会议将于2026年8月3日开幕，8月24日闭幕，分两个阶段举行。国会将审议31项议题，其中包括26项立法工作议题，同时审议决定人事工作和其他4项重要议题。

政府党委书记、政府总理黎明兴在会上发言时指出，关于第十六届国会第一次非常规会议相关文件的筹备工作，政府、各部门正紧锣密鼓推进多项重要法案和决议草案的起草工作，其中包括许多对经济社会发展产生巨大影响的新政策，以及时提交国会审议，助力推动党的主张、路线和政策的法制化，解决实践中出现的紧迫问题，同时全力落实关于精简行政审批程序和经营条件，优化机构设置，以及处理将于2027年3月1日前失效的规范性法律文件的主张。

黎明兴指出，尽管本次会议会期较短，但需准备的文件和材料数量庞大。因此，政府正积极指导各起草机关抓紧吸收中央委员会和中央政治局的意见，尽快完善相关文件和材料，争取在最短时间内提交国会审议。

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越南国会党委常委会与政府党委常委会24日下午在河内召开会议，共商第十六届国会第一次非常规会议议程和相关内容。图自越通社

黎明兴指示各部门与国会有关机构密切配合，本着认真负责、虚心求实的精神，进一步完善各项法律和决议草案，特别是要深入评估涉及人民群众和企业切身利益的重要新政策可能产生的影响。

国会党委书记、国会主席陈青敏在会上发表总结讲话时强调，尽管本次会议筹备时间十分紧迫，但必须坚持进度与质量并重，绝不能因时间紧、任务重而影响提交国会审议的法律草案和决议草案质量。

陈青敏对政府、国会直属机构及各部门在会议筹备工作中展现出的主动精神和高效务实作风给予充分肯定，并要求各起草机关继续抓紧完善相关文件，与国会民族委员会及各专门委员会密切配合，确保从审查工作初期就切实保障审议质量。

陈青敏援引越共中央总书记、国家主席苏林的讲话指出，制度建设已不再是制约发展的瓶颈，当前最关键的问题在于抓好贯彻落实。因此，同时颁布各项法令、通知并切实做好从中央到地方的学习贯彻和组织实施工作是十分必要的。

陈青敏强调，必须将法律草案和决议草案的质量放在首位，要求国会民族委员会及各专门委员会在审查、吸收意见和修改完善过程中与各部门紧密协调，确保各项法律草案内容严谨、切实可行、符合实际需要。对于尚未达到要求的草案，要坚决退回，继续修改完善。

陈青敏要求有关机关继续创新工作方式，以更加科学、周密、负责的态度做好各项准备工作，确保按计划完成各项议程并取得最佳成效，为第十六届国会第一次非常规会议顺利召开作出积极贡献。（完）

越通社
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