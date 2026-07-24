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越共十四届三中全会：推进海洋空间综合治理 加速迈向可持续发展

越共中央总书记、国家主席苏林在越共第十四届中央委员会第三次全体会议上致开幕词时强调，海洋是生存、发展和维护国家主权的重要空间，必须实行综合治理，加强与陆地、海港、物流体系、经济走廊及国际合作的衔接。这一要求为海洋发展空间布局提出了新的思路，即将资源开发与区域联动、资源保护、沿海地区居民可持续生计保障相结合。

越南社会科学翰林院环境地理与可持续发展研究所所长阮氏碧月。图自越通社
越南社会科学翰林院环境地理与可持续发展研究所所长阮氏碧月。图自越通社

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林在越共第十四届中央委员会第三次全体会议上致开幕词时强调，海洋是生存、发展和维护国家主权的重要空间，必须实行综合治理，加强与陆地、海港、物流体系、经济走廊及国际合作的衔接。这一要求为海洋发展空间布局提出了新的思路，即将资源开发与区域联动、资源保护、沿海地区居民可持续生计保障相结合。

从分散管理走向综合治理

越南社会科学翰林院环境地理与可持续发展研究所所长阮氏碧月博士认为，苏林在越共十四届三中全会上发表的讲话充分体现了越南海洋发展理念的重要转变。过去，海洋主要被视为资源开发和各产业发展的对象。如今，海洋已被置于国家整体发展空间之中，同时被定位为生存、发展和维护国家主权的重要空间。

这不仅是认识上的调整，更体现了构建现代化、综合化、可持续海洋治理模式的要求。综合治理要求将海洋置于与陆地、港口体系、物流网络、沿海城市、经济走廊以及区域联动网络相互关联的整体框架中进行统筹考量。这种治理方式不仅有助于科学配置海洋发展空间，减少各行业之间的功能重叠和资源冲突，还能够提高资源利用效率，实现经济增长目标与生态系统保护、国家主权维护之间的协调统一。

另一个重要要求是以人为发展进程中的中心。海洋经济发展政策应着力提高沿海地区居民的生活质量，创造可持续生计，弘扬海洋文化，增强应对自然灾害和气候变化的能力。同时，确保民众、企业和地方政府切实参与海洋空间的管理、开发和保护。

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越南海水养殖协会副主席、原海洋研究院院长武士俊。图自越通社


发挥海洋空间的多重价值

越南海水养殖协会副主席、原海洋研究院院长武士俊副教授表示，海洋不能被划分为仅供单一用途使用的独立区域。在同一海域内，国防安全、生态保护、航运、水产养殖和渔业开发等多种需求往往同时存在。因此，需要建立强有力的统筹协调机制，推动各行业在海洋开发利用过程中加强协作，实现国家整体利益最大化，而非仅着眼于各自领域的局部利益。

这一要求也意味着必须创新海洋空间的组织和开发利用方式。国家海洋空间规划已奠定了重要基础，但各地方在落实过程中，应统筹协调多种功能和用途，而不是让每一片海域仅承担单一功能。只有按照综合集成的理念统筹海洋空间布局，各地方才能有效减少资源开发利用中的矛盾与冲突，更充分发挥各海域的资源优势和发展潜力。

在完善国内体制机制的同时，海洋空间综合治理还应置于国际合作日益深化的背景下加以推进。越南应积极参与区域合作倡议，扩大海洋科研、海洋环境治理以及跨境海洋问题解决等领域的合作。同时，主动提出倡议，积极参与各类合作机制，推动建设跨境海洋保护区等合作模式，以保护海洋生物多样性，提升海洋环境治理水平，进一步彰显越南在区域海洋合作中的积极作用。

武士俊指出，当海洋空间治理建立在跨部门协同、广泛应用科技成果以及不断深化国际合作的基础上时，海洋将不仅是可供开发利用的资源，还将成为支撑国家长远发展的战略空间。这也是高效利用海洋资源，保护生态环境，推动经济发展，加强国防安全的重要基础，并为推动海洋经济可持续发展提供坚实支撑。（完）

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