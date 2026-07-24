印尼学者：越南连接利益并巩固东盟团结

越通社河内——加入东盟三十多年后，越南继续成为推动东盟凝聚力与发展的重要因素。印度尼西亚东南亚研究中心（CSEAS）主任阿里斯曼博士在接受越通社驻印尼记者采访时表示，越南不仅是东盟积极成员，还在东盟共同体建设进程中日益彰显建设性作用。



阿里斯曼指出，加入东盟31年来，越南为东盟共同体三大支柱作出了重要贡献。在政治安全领域，越南始终支持东盟中心地位，为维护地区和平稳定并防止冲突作出积极贡献。



在东盟整体发展进程中，越南成为了区满活力的经济体，并在区域供应链中发挥日益重要作用。越南积极参与东盟经济共同体（AEC）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）以及东盟引导的自由贸易协定，有利于促进经济与投资互联互通。援引世界银行（WB）的评估，阿里斯曼表示，越南目前已成为东南亚重要贸易中心之一，并跻身本地区增长速度最快的经济体行列。



在文化社会支柱方面，越南积极促进可持续发展、气候变化应对、灾害管理、教育、医疗及民间交流等领域的合作。特别是，越南主动提出绿色增长、数字化转型、创新和包容性发展等新优先方向，为制定东盟长期议程作出贡献。



就越南为第59届东盟外长会议作出的贡献时，阿里斯曼认为，越南继续彰显其在巩固团结、增强战略自主、促进务实合作中作为积极且负责任成员的地位。



他指出，在大国竞争加剧的背景下，越南强调维护东盟中心地位、加强内部团结，并有效发挥东亚峰会（EAS）、东盟地区论坛（ARF）及东盟+等东盟引导机制的必要性。



与此同时，越南不断强化落实《东盟共同体愿景2045》的决心，并强调通过区域互联互通、数字化转型、创新、可持续增长和体制能力建设等行动计划将该愿景具体化。



在地区问题，尤其是东海问题上，越南坚持在国际法及1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的基础上通过和平方式解决争端。阿里斯曼认为，这些立场表明，越南不仅积极参与东盟进程，还主动提出倡议与解决方案，以增强东盟的适应能力并巩固其凝聚力。



谈及越南在落实《东盟共同体愿景2045》中的作用，阿里斯曼认为，越南具备多方面条件，可继续为地区共同发展目标作出贡献。



他表示，越南可通过加强数字互联互通、促进跨境贸易便利化、发展可持续供应链以及支持中小企业的数字化转型，进一步推动经济一体化，从而提升东盟在全球经济格局变化中的竞争力。



此外，越南还可在可再生能源、循环经济、可持续农业及气候变化适应等方面向东盟各国分享经验，为实现可持续发展目标和加强地区能源安全作出贡献。



另外，越南能为东盟数字化转型进程和缩小成员国之间的发展差距作出更多贡献。



阿里斯曼认为，越南的突出优势在于能够连接不同利益、促进务实合作，并在应对新挑战的同时维护东盟团结。他相信这些优势将继续助力越南在实现《东盟共同体愿景2045》，推动建设一个更加坚韧、创新、可持续且以人民为中心的东盟。（完）

越通社