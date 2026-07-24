为越南木材行业破解原料区发展瓶颈

越通社河内——7月23日，越南工商联合会（VCCI）在河内举办 “破解瓶颈，推动木材深加工产业原料区可持续发展” 论坛，旨在为木材行业寻找可持续原料区发展的解决方案。



越南工商联合会副主席裴忠义表示，经过近三十年的发展，越南木材加工业已成为出口主力产业之一，2025年出口额超过170亿美元，位居世界第五、亚洲第二，并在东南亚地区木材及木制品出口中领先。然而，下一阶段的增长空间将不再来自于生产规模的扩张，而必须依靠增长质量、生产率以及对市场新要求的适应能力。



裴忠义指出，为实现2030年出口250亿美元的目标，木材行业需从依赖进口原料和短期生物质的增长模式转向可持续林业模式，主动掌握原料来源，升级价值链，提高林地利用效率。发展可持续原料来源将帮助企业满足市场需求，减少对进口的依赖，提升竞争力。



在论坛上，越南木材与林产品协会秘书长吴士怀表示，在扩大人工林面积之后，林业需要集中精力提高木材质量和每立方米原料的价值。



从市场角度看，Control Union越南公司代表认为，企业不仅要证明原料来源的合法性，还要满足供应链中关于溯源、可持续森林管理和碳排放控制的要求。



专家们指出，木材行业需要大力推进技术革新，构建透明、可溯源的供应链，并大力转向大径材林种植，应用高产种苗和智慧林业。



为助力木材行业实现可持续发展，MDF Mekong公司董事长段文井建议完善木屑出口政策以鼓励深加工，解决原料成本和行政审批方面的瓶颈，同时加强高产优质林业种苗的研发，以满足深加工和可持续发展的要求。（完）

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