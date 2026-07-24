越共第十四届中央委员会第三次全体会议闭幕

越共中央总书记、国家主席苏林主持会议并致闭幕词。

越共中央总书记、国家主席苏林在致闭幕词时明确指出，中央委员会对提交会议的内容达成高度共识，表决通过了会议决议及议程中的各项文件。会议通过的各项决议、结论、规定和方案紧扣党的十四大决议，既满足眼前需求，又兼顾长远规划，为推进四大战略转型奠定了基础。

关于党和政治体系建设，中央委员会同意通过了2026年下半年的重点任务；要求继续完善职能、权限及工作关系，确保推进权力下放的同时紧密结合人力、资源、数据、执行工具以及对权力的监督制约。

关于发展空间布局与资源治理，中央委员会批准了设立广宁市、北宁市的主张。一致同意颁布关于初步总结第18号决议的结论以及修订《土地法》和相关法律的观点与导向。中央委员会同意颁布关于将越南建设与发展成为海洋强国的新决议，确定海洋是生存、发展和保卫祖国的空间；发展现代海洋经济必须与保护生态系统、提高人民生活水平以及坚决维护国家主权紧密结合。

关于经济社会方面，中央委员会对前六个月的工作情况做出评估，同时确定后六个月的重点任务与解决方案；决心力争实现10%以上的增长目标，同时保持宏观经济稳定、抑制通货膨胀，确保各大增长指标在合理区间，做好就业、收入以及社会保障等。

关于越南发展模式革新方案，中央委员会决定颁布决议，将之确定为极其重大、全新且无先例的问题，对塑造直至 2045 年及更远未来的国家发展模式具有决定性意义。

关于保卫祖国与可持续发展，中央委员会要求将安全置于国家发展的总体格局之中，主动未雨绸缪地识别、预测、预防和处置传统、非传统、跨学科及跨境的风险；坚决捍卫党、制度、国家、人民、独立、主权、统一和领土完整；确保人身、数据、能源、水资源、粮食和关键基础设施的安全。

苏林总书记、国家主席指出，本次会议的成功仅仅是第一步。国际局势仍将迅速、复杂演变，机遇与挑战并存。越是在这种形势下，越要坚定目标、坚持原则、团结纪律；主动创新，敢想、敢干、敢于为公共利益承担责任。（完）