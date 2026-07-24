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“外交视角：泰越关系50年”图片展在河内隆重举行

值此越南与泰国建立外交关系50周年之际，7月24日上午，泰国驻越南大使馆与越南通讯社在河内联合举行题为“外交视角：泰越关系50年”图片展开幕式。

本次图片展带领观众回顾越泰关系史上的重要里程碑：从1976年8月6日两国正式建交的历史时刻；1978年9月范文同总理访问泰国——越南高级领导人首次访泰；到高层互访、重要合作文件及突出事件，标志着双边关系日益深入广泛的发展。

特别是，图片展介绍了越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月底访问泰国，以及泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔于2026年6月正式访问越南的画面——这两个事件在两国全面战略伙伴关系框架下继续开辟新的合作前景。这些都是有价值的历史资料，反映了两国合作关系的建立和发展初步历程，同时有助于阐释当今东盟最具活力、高效和典型双边关系之一的形成基础。

越南通讯社社长、中央宣教与民运部副部长 武越庄：“在展览空间里，我们将一起观看反映两国关系典型里程碑的图片。这些图片是从越通社图片资料库中精选出来的，还有一些由泰国驻越南大使馆收集的图片，以及国家文书档案局的宝贵存档文件。在选择展示图片的过程中，我们非常感动地看到了两国领导人在高层接触中的友好瞬间；建交初期的文化交流、经济合作活动。所有这些都有助于塑造我们两国日益牢固的友好与全面合作关系。”

经历半个世纪的历程，越泰关系日益深刻、全面和务实发展，并于2025年提升为全面战略伙伴关系。此次图片展是泰国驻越南大使馆为庆祝两国建交50周年举行的系列活动中的一部分。

泰国驻越南大使乌拉瓦迪·斯里菲罗姆亚：“如果说此次展览是回顾过去五十年历程的机会，那么它同时也是对未来的致敬。泰越友谊从未像今天这样牢固。我相信，下一个五十年将为两国带来更多巨大机遇，共同发展，不仅是作为全面战略伙伴，更是相互信任的邻居和朋友。”

通过珍贵的图片和资料，“外交视角：泰越关系50年”图片展向当代和后代传递了继续继承和培育越泰关系日益深刻、全面和可持续发展的信息。

泰国博士生 萨莉萨·伊萨拉扬古：“图片展介绍了许多有意义的图片，帮助参观者更清楚地了解泰国与越南的关系以及这一关系的强劲发展。这种了解将鼓励两国人民在未来继续培育和加强泰越关系。”

外交学院学生 阮德辉：“我对泰国国王会见越南总理以巩固两国全面战略伙伴关系的图片印象特别深刻。如今两国关系非常牢固，希望未来两国能够进一步发展这一美好关系。”

本次图片展将在越南美术博物馆持续向公众开放至7月30日。（完）

越通社
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