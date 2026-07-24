时政

泰国驻越南大使：进一步深化越泰经贸与投资合作

泰国驻越南大使乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚指出，泰越关系的亮点是双边关系不断迈上新台阶。两国高层互访频繁，为两国人民深化相互了解、巩固互信并拓展民间交流、经济、政治、文化和社会等领域的合作关系。

泰国驻越南大使乌拉瓦迪•斯里皮罗米亚。图自越通社
泰国驻越南大使乌拉瓦迪•斯里皮罗米亚。图自越通社

越通社河内——值越南与泰国建交50周年（1976.8.6—2026.8.6）之际，泰国驻越南大使乌拉瓦迪•斯里皮罗米亚（Urawadee Sriphiromya）在接受越通社记者采访时表示，50年来，两国领导人之间的政治互信以及两国人民之间密切关系为越泰关系奠定了坚实基础。

乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚指出，泰越关系的亮点是双边关系不断迈上新台阶。两国高层互访频繁，为两国人民深化相互了解、巩固互信并拓展民间交流、经济、政治、文化和社会等领域的合作关系。

在两国正式建交之前，胡志明主席已在促进两国人民之间的联系方面发挥了重要作用。尽管在泰国生活的时间并不长，但他老人家留下了深厚的友谊遗产。

乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚高度赞赏泰越友好协会和越泰友好协会所作出的贡献。通过这两个组织的活动，两国人民有更多机会增进互相了解、加深共情并相互支持。这正是泰越关系之美和两国持久生命力的体现。

目前，泰国驻越南大使馆与越通社于7月24日至30日在河内联合举行题为“外交镜头：泰越关系50年”图片展。乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚大使表示，她在参观该图片展时深感欣喜。

此次图片展回顾两国各合作历程以及双边关系在政治、经济、社会和文化等领域不断拓展的过程。图片展不仅展示各国领导人和政府官员的图片，也介绍了普通民众之间交流、互动与合作，共同取得成果的画面。

对于未来50年的泰越关系前景，乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚希望两国在经济一体化、贸易和投资等领域进一步深化合作关系。双方可相互支持，更深入地参与全球供应链，同时提升人民生活水平和福祉。

双方还需加强合作，应对气候变化、粮食安全以及气候适应能力等挑战。作为亲密友好伙伴，泰国与越南将继续在地区和全球层面开展磋商与协调。作为东盟成员，双方在可持续发展方面拥有共同愿景，并可共同为塑造地区未来发展方向作出贡献。

乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚预测，两国将在科技与创新领域加强合作，这也是双方共同的优先方向。其他潜在合作领域还包括人力资源发展、公共卫生、农业和制造业等。

正如泰国总理所言，两国正迈入一个新纪元，其中，泰国与越南将共同发展、共同繁荣。两国友谊将在未来数十年不断深化。两国人民之间的联系将为双边合作持续发展提供坚实基础，并有望在未来50年实现更快发展。

乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚还认为，双方应举办更多活动，以提升公众对泰越关系的认知。

8月6日，泰方将在越南妇女博物馆举行越南奥黛与泰国传统服饰展。此外，越泰友好协会将在乂安省举行一场特别展览。泰国驻越大使馆将在展览上展出介绍胡志明主席的重要印记及他老人家与泰国的图片。

乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚希望上述活动将受到公众的关注，从而有助于增进对两国友谊的珍视，共同庆祝泰越关系中的重要里程碑。（完）

泰越建交50周年图片展隆重开幕

泰越建交50周年图片展隆重开幕

2026年7月24日上午，泰国驻越南大使馆与越南国家通讯社在河内越南美术博物馆联合举行题为“外交视角：泰越关系50年”图片展开幕式。展期将从7月24日持续至30日。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚 #泰越 #东盟 #泰国 #融入国际 #越南 #第59号决议 #东盟外长会议 #越南与泰国建交50周年 泰国
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

相关新闻

越南驻泰国大使范越雄发表讲话。图自越通社

加强越南地方与泰国企业之间的合作

在推动越泰全面战略伙伴关系迈上新台阶的背景下，6月17日，清化省与越南驻泰国大使馆和泰国领先工业基础设施开发集团——WHA集团联合举行座谈会，向泰国投资者和企业介绍清化省的投资潜力及相关信息。

越南驻孔敬总领事丁黄灵与孔敬大学领导及人文与社会科学学院代表举行工作会谈 图自越通社

推动越泰教育合作与人文交流

据越通社驻泰国记者报道，越南驻孔敬总领事馆正积极与孔敬大学协调推进越南学研究中心筹建工作，旨在进一步加强越泰两国教育合作、人文交流和友好关系。

更多

印度尼西亚东南亚研究中心（CSEAS）主任阿里斯曼接受越通社驻印尼记者的采访。图自越通社

印尼学者：越南连接利益并巩固东盟团结

阿里斯曼指出，加入东盟31年来，越南为东盟共同体三大支柱作出了重要贡献。在政治安全领域，越南始终支持东盟中心地位，为维护地区和平稳定并防止冲突作出积极贡献。

越南社会科学翰林院环境地理与可持续发展研究所所长阮氏碧月。图自越通社

越共十四届三中全会：推进海洋空间综合治理 加速迈向可持续发展

越共中央总书记、国家主席苏林在越共第十四届中央委员会第三次全体会议上致开幕词时强调，海洋是生存、发展和维护国家主权的重要空间，必须实行综合治理，加强与陆地、海港、物流体系、经济走廊及国际合作的衔接。这一要求为海洋发展空间布局提出了新的思路，即将资源开发与区域联动、资源保护、沿海地区居民可持续生计保障相结合。

马来亚大学（University of Malaya）外交、安全与战略问题分析员柯林斯·钟耀杰 图自越通社

越南成为推动《东盟共同体2045愿景》落实的重要战略支柱

马来亚大学（University of Malaya）外交、安全与战略问题分析员柯林斯·钟耀杰（Collins Chong Yew Keat）表示，在东盟启动落实《东盟共同体2045愿景》背景下，越南正凭借坚持东盟核心原则、积极提出区域合作倡议以及推动务实合作，日益成为塑造东盟未来发展的重要战略支柱和关键推动力量。

越南外交部部长黎怀忠出席第33 届东盟地区论坛（ARF）。图自越通社

越南将继续与东盟一道, 共同筑牢东南亚地区和平根基

在《东南亚友好合作条约》（TAC）签署半个世纪以及越南加入东盟31年之际，关于对话、尊重主权、和平解决争端与合作共同发展的各项原则继续彰显其价值。TAC不仅是东盟共同体的基石，也是包括越南在内的各成员国巩固团结、发挥东盟的中心地位并适应地区战略环境变局的支柱。

新西兰首个越南知识网络正式成立 越南驻新西兰大使馆供图

新西兰首个越南知识网络正式成立

越南知识网络新西兰分会（VietKnowledge NZ，简称VKNZ）7月23日正式成立。这是首个覆盖全新西兰的越南知识人才网络，旨在汇聚和发挥旅新越侨智力资源，加强旅新越南人团结，为越南发展以及深化越新两国合作贡献力量。

各位嘉宾共同为纪念越泰建交50周年图片展开幕剪彩。图自越通社

“外交视角”图片展回顾越泰建交50周年

值此越南与泰国建交50周年（1976年8月6日—2026年8月6日）之际，泰王国驻越南大使馆与越南通讯社（越通社）联合举办“外交视角：泰越关系50周年”图片展。展览通过大量珍贵历史图片和档案文献，系统回顾两国关系发展的重要里程碑，生动展现双方不断深化的全面战略伙伴关系。

越南常驻联合国代表团副团长阮海流公使。图自越通社

越南呼吁开展国际合作，自然资源以促进和平与安全

联合国安全理事会（安理会）在位于纽约的联合国总部举行了题为“自然资源管理：和平、安全与繁荣的基石”的高级别公开辩论会，会议由刚果民主共和国外长（2026年7月安理会轮值主席国）主持。越南常驻联合国代表团副代表阮海流公使出席并在辩论会上发表讲话。

富寿省永安市坊级公共行政服务中心。图片来源：越通社

📝时评 越共中央三中全会四大转变：机构精简成效的关键在于提升治理能力

越共中央总书记、国家主席苏林7月20日在越共第十四届中央委员会第三次全体会议上发表指导讲话时指出，本次中央全会的重要任务，是将越共十四大提出的发展方向转化为释放国家发展资源的重大决策。其中，首要转变在于推动改革从单纯的机构调整，迈向全面提升党的领导能力、执政能力以及党、国家和整个政治体系运行质量。