越通社河内 —— 7月24日，列夫·托尔斯泰（Lev N. Tolstoy）国际和平奖评审委员会召开会议，一致投票决定将2026年奖项授予越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林。这位越南领导人因在巩固民族间和平与合作事业中的巨大贡献而获此崇高国际奖项。



越通社驻俄罗斯记者报道，评委会主席、莫斯科大剧院总经理、马林斯基剧院（圣彼得堡）艺术总监兼总经理、俄罗斯人民艺术家瓦列里·捷杰耶夫从圣彼得堡以线上形式参与投票。他强调，越南已成为亚太地区发展最快的经济体之一，同时在多彩世界中保持了自己的文化特色。



列夫·托尔斯泰国际和平奖评委会成员特别肯定了越共中央总书记、国家主席苏林在国家建设事业中的贡献，以及在为世界正义、尊重国际法事业中的成功贡献，向世界传播了越南党、政府和人民热爱和平、人文和对话的传统。



评委会其他代表也特别强调了越南在发展和融入国际方面取得的成功。这个在战争中几乎被完全摧毁的亚洲国家已经复苏并展现出惊人的经济增长，真正成为世界许多民族在和平事业中奋斗的灵感源泉。基于这些成就，全体评审委员一致投票决定将2026年列夫·托尔斯泰奖授予越共中央总书记、国家主席苏林，作为对民族间相互理解和合作的肯定与表彰。

评委会主席、莫斯科大剧院总经理、马林斯基剧院（圣彼得堡）艺术总监兼总经理、俄罗斯人民艺术家瓦列里·捷杰耶夫从圣彼得堡以线上形式参与会议并发表讲话。图自越通社

这是列夫·托尔斯泰国际和平奖第三次颁发。2024年，首届奖项授予非洲联盟，以表彰其在巩固和平事业中的重大贡献。2025年，获奖者为吉尔吉斯斯坦共和国总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦共和国总统埃莫马利·拉赫蒙和乌兹别克斯坦共和国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫。



该奖项由来自阿根廷、白俄罗斯、印度、中国、俄罗斯联邦、法国、南非共和国和日本的权威政治、社会和文化活动家组成的国际理事会评选。



2026年列夫·托尔斯泰奖颁授仪式将在适当时间举行。



列夫·托尔斯泰，俄罗斯作家、思想家，19世纪末20世纪初最伟大的文学家，19世纪俄国伟大的批判现实主义作家，是世界文学史上最杰出的作家之一，他被称颂为具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。主要作品有长篇小说《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。（完）