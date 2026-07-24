马来西亚专家：越南是实现《东盟共同体2045愿景》的关键一环

越通社马尼拉 ——第59届东盟外长会议（AMM-59）不仅标志着《东南亚友好合作条约》（TAC）签署50周年，也开启了《东盟共同体2045愿景》的实施进程。在大国战略竞争日益加剧的背景下，如何维护东盟团结与核心作用，仍然是东盟面临的重要挑战。



马来西亚泰莱大学国际关系专家朱莉娅·罗克尼法德(Julia Roknifard)博士认为，为实现《东盟共同体2045愿景》，东盟应依托坚持基本原则，增强机制的灵活性，充分发挥关键成员国的作用等三大支柱。其中，越南被评价为东盟具有战略意义的“关键一环”。



朱莉娅在接受越通社驻马来西亚记者采访时表示，东盟凝聚力的基础仍然是《东南亚友好合作条约》（TAC）的核心原则，包括不干涉内政，以和平方式解决争端和相互尊重。然而，为提升应对能力，东盟需要加快推进数字化转型，增强供应链韧性，扩大本币结算应用范围，以降低全球经济和地缘政治局势变化带来的风险。



此外，促进供应链多元化，推动高科技制造业发展和绿色能源转型，从而吸引长期投资，提升本地区的整体竞争力。



提及东海问题时，朱莉娅认为，东海不仅具有重要的战略意义，还蕴藏着丰富的油气资源，为有关各方在找到适当机制的前提下开展合作模式提供广阔空间。在她看来，推动建立共同发展区域有助于缓解紧张局势，同时为区域内各国家带来经济利益。



朱莉娅表示，越南凭借经济增长、地缘战略位置以及平衡的外交政策之间的有机结合而受到高度评价，为巩固东盟内部团结和维护东盟核心作用做出积极贡献。她指出，印度尼西亚拥有庞大的市场优势，马来西亚和新加坡在区域价值链中发挥着重要作用，而越南则凭借经济快速增长、优越的地理位置和较强的融入国际能力脱颖而出，为连接东南亚大陆与东南亚海域提供了有利条件。



朱莉娅也高度评价越南在解决东海问题时坚持恪守国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）。她认为，越南奉行独立、自主、多边化、多样化的外交方针，不仅有助于巩固东盟内部团结，也推动国防、数字经济和基础设施互联互通等领域的合作。



朱莉娅表示，越南凭借多年经济保持高速增长且深度融入国际社会已成为东盟最具活力的经济体之一。越南的经验在于，将经济改革、基础设施和教育投资与主动的经济外交相结合，深度融入全球价值链，同时始终坚持独立自主的发展道路。



《东盟共同体2045愿景》面向建设一个更具韧性、更加团结且在国际舞台上拥有更高地位的东盟共同体。朱莉娅认为，越南的发展经验以及平衡务实的外交方针将为实现这一愿景作出积极贡献，同时有助于在地区和国际形势持续变化的背景下，进一步巩固东盟的核心作用与内部凝聚力等。（完）

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