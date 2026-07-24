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印度一直是支持东盟团结及东盟在地区架构中中心地位的合作伙伴

菲律宾驻印度大使何塞尔·F·伊格纳西奥表示，在2026年担任东盟轮值主席国期间，马尼拉将围绕“共同塑造未来”这一主题，重点推进“和平与安全支柱”、“繁荣走廊”和“赋能人民” 等三大优先方向。

东盟与印度外长会议。图自越通社
东盟与印度外长会议。图自越通社

越通社河内——菲律宾驻印度大使何塞尔·F·伊格纳西奥表示，在2026年担任东盟轮值主席国期间，马尼拉将围绕“共同塑造未来”这一主题，重点推进“和平与安全支柱”、“繁荣走廊”和“赋能人民” 等三大优先方向。他指出，这些优先方向契合东盟政治安全、经济及文化社会三大支柱，在全球地缘政治形势复杂多变的背景下，推动经济一体化，促进中小企业数字化转型，增强供应链韧性，并保障能源安全和粮食安全。

据越通社驻新德里记者报道，在印度外交部长苏杰生赴马尼拉出席东盟外长会议及相关会议前夕，伊格纳西奥高度评价印度在落实东盟各项目标中的作用，认为印度一直是支持东盟团结及东盟在地区架构中中心地位的合作伙伴。他认为，印度与东盟在印太地区的愿景上存在共识，印度的印太倡议（IPOI）与东盟印太展望（AOIP）有许多相似之处，为双方加强合作奠定了良好基础。

伊格纳西奥强调，苏杰生访问马尼拉继续强化印度对东盟的承诺，同时为推动东盟与印度全面战略伙伴关系注入动力。此访有望推动各项重要合作内容，包括审议东盟—印度货物贸易协定（AITIGA）、加强海上安全合作以及巩固菲律宾与印度的双边关系。

伊格纳西奥认为，东盟与印度在矿产资源、制造能力和技术等方面具有较强的互补性。扩大合作将助力双方实现供应链多元化、拓展经济选择、减少对传统伙伴的依赖，从而提升区域韧性。（完）

越通社
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