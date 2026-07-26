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越南国会主席陈青敏赴胡志明市敬献花圈、上香缅怀革命先烈

值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，7月26日下午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏率团前往胡志明市多地敬献花圈、上香，深切缅怀为民族独立、国家统一和人民幸福献身的英雄烈士。

越南国会主席陈青敏、越共中央书记处常务书记陈锦秀与代表们在烈士遗骸停放处敬献香花，缅怀英雄烈士。图片来源：越通社
越南国会主席陈青敏、越共中央书记处常务书记陈锦秀与代表们在烈士遗骸停放处敬献香花，缅怀英雄烈士。图片来源：越通社

越通社胡志明市——值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，7月26日下午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏率团前往胡志明市多地敬献花圈、上香，深切缅怀为民族独立、国家统一和人民幸福献身的英雄烈士。

陪同参加活动的有越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀，越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀，国会副主席阮克定以及国会各委员会、中央部门和胡志明市领导代表。

在庄严肃穆的氛围中，陈青敏一行先后瞻仰了已故总书记陈富纪念碑、第十郡烈士纪念碑、烈士遗骸存放处以及黎氏莲烈士与陈文骄烈士纪念碑，并向黎氏莲公园内烈士遗骸搜寻收迁工作区的英烈敬献花圈、肃立默哀，表达对陈富总书记及所有为祖国独立自由而牺牲的先烈们的崇高敬意。

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越南国会主席陈青敏向已故越共中央总书记陈富纪念碑敬献花圈、上香。图片来源：越通社


越南民族在长期抗战与卫国事业中，数百万优秀儿女英勇献身，用鲜血染红国旗，换来国家的独立与和平。

代表们表示，将永远铭记先烈功绩，坚定理想信念，弘扬革命英雄主义，忠诚于党、国家和人民，团结奋斗，为建设和保卫社会主义祖国、推动国家迈向新时代贡献力量。

随后，陈青敏一行实地察看了黎氏莲公园烈士遗骸搜寻收迁工作进展。该地是1968年戊申春节总进攻的重要历史战场，见证了无数先烈的牺牲。

活动期间，陈青敏、陈锦秀和裴氏明怀还向参与遗骸搜寻收迁的干部、战士和工作人员赠送慰问品。（完）



越通社
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