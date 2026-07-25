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500昼夜战役：庆和省为身份不明烈士的亲属采集DNA样本

7月25日，庆和省公安厅与东海坊人民委员会在东海坊联合为东海、潘郎、都荣、美山、保安等各乡、坊辖区内200多名身份不明烈士的亲属采集DNA生物样本。

庆和省为身份不明烈士的亲属采集DNA样本。图自越通社
庆和省为身份不明烈士的亲属采集DNA样本。图自越通社

越通社河内——7月25日，庆和省公安厅与东海坊人民委员会在东海坊联合为东海、潘郎、都荣、美山、保安等各乡、坊辖区内200多名身份不明烈士的亲属采集DNA生物样本。

在采集点，烈士亲属按照指引核对信息、完善档案并按流程采集生物样本。公安力量、地方政府、团体组织和医务人员协同配合，为民众提供便利，尤其是老年人及有基础疾病者，确保采集过程快速、准确。

在抗法战争中牺牲的烈士阮文海之孙阮同先生表示，希望“500昼夜战役”的开展能帮助家人早日找到牺牲的亲人。在抗美战争中牺牲的烈士范氏心之妹范氏贵女士激动地感谢党、国家的关怀，并希望能早日确认烈士身份，将其迁葬在家人和战友身边安息。

庆和省公安副厅长陈明竹大校表示，根据登记亲属数量和实际情况，省公安已选定12个乡、坊的人民委员会驻地作为DNA生物样本采集点。

此次DNA样本采集高峰期旨在建立烈士家属DNA数据库，丰富“基因银行”，为比对和确认信息不全的烈士遗骸身份提供服务。该活动有助于满足烈士家属的愿望，同时体现“饮水思源”的传统美德和对为民族解放斗争和捍卫祖国事业而牺牲的烈士表达感恩之心。（完）

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越通社
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500 个昼夜行动

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