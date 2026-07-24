越南荣军烈士节79周年：在老挝向英雄烈士致敬

越通社河内——越通社驻老挝记者报道，7月24日，值此越南荣军烈士节79周年（1947.7.27—2026.7.27）之际，越南驻老挝大使馆牵头，与越南在老各代表机构、旅老越南人社群以及万象省有关部门在万象省图拉空县本根村老挝—越南联军遗迹区为英雄烈士举行上香和献花仪式。



出席仪式的有越南驻老挝大使阮明心、万象省有关部门代表、越南驻老挝大使馆和各代表机构干部及工作人员、旅居老挝越南人总会、万象市越南人协会、万象省越南人管理委员会代表、遗迹区管理委员会、老战士协会等代表。



在庄严肃穆的氛围中，与会代表向英雄烈士上香和献花并默哀一分钟，深切缅怀为民族解放事业和越老两国独立与自由而英勇战斗和牺牲的英烈。



此次上香仪式具有重要而深刻的意义，对英雄烈士表达感恩之情，弘扬越南民族“饮水思源”、“知恩图报”的优良传统，同时也有助于提升越南驻老各代表机构干部和人员以及旅老越南人社群在传承和弘扬革命传统方面的认识与责任感，有助于继续培育越老两国伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接的关系。



老挝—越南联军遗迹区记录了1946年1月22日的历史性胜利，纪念1946年1月在此英勇牺牲的28名越老两国英烈。（完）

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