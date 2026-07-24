社会

越南荣军烈士节79周年：在老挝向英雄烈士致敬

，7月24日，值此越南荣军烈士节79周年（1947.7.27—2026.7.27）之际，越南驻老挝大使馆牵头，与越南在老各代表机构、旅老越南人社群以及万象省有关部门在万象省图拉空县本根村老挝—越南联军遗迹区为英雄烈士举行上香和献花仪式。

越南驻老挝大使馆与越南在老各代表机构、旅老越南人社群以及万象省有关部门在万象省老挝—越南联军遗迹区为英雄烈士举行上香和献花仪式。图自越通社
越南驻老挝大使馆与越南在老各代表机构、旅老越南人社群以及万象省有关部门在万象省老挝—越南联军遗迹区为英雄烈士举行上香和献花仪式。图自越通社

越通社河内——越通社驻老挝记者报道，7月24日，值此越南荣军烈士节79周年（1947.7.27—2026.7.27）之际，越南驻老挝大使馆牵头，与越南在老各代表机构、旅老越南人社群以及万象省有关部门在万象省图拉空县本根村老挝—越南联军遗迹区为英雄烈士举行上香和献花仪式。

出席仪式的有越南驻老挝大使阮明心、万象省有关部门代表、越南驻老挝大使馆和各代表机构干部及工作人员、旅居老挝越南人总会、万象市越南人协会、万象省越南人管理委员会代表、遗迹区管理委员会、老战士协会等代表。

在庄严肃穆的氛围中，与会代表向英雄烈士上香和献花并默哀一分钟，深切缅怀为民族解放事业和越老两国独立与自由而英勇战斗和牺牲的英烈。

此次上香仪式具有重要而深刻的意义，对英雄烈士表达感恩之情，弘扬越南民族“饮水思源”、“知恩图报”的优良传统，同时也有助于提升越南驻老各代表机构干部和人员以及旅老越南人社群在传承和弘扬革命传统方面的认识与责任感，有助于继续培育越老两国伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接的关系。

老挝—越南联军遗迹区记录了1946年1月22日的历史性胜利，纪念1946年1月在此英勇牺牲的28名越老两国英烈。（完）

越通社
#500 ngày đêm #Liệt sĩ #越南荣军烈士节79周年 #英雄烈士 #致敬 #饮水思源 #知恩图报 老挝
关注 VietnamPlus

500 个昼夜行动

相关新闻

广治古城——七月缅怀英烈之旅的红色地标

广治古城——七月缅怀英烈之旅的红色地标

七月来临，越南各地民众纷纷来到广治古城。这座曾见证1972年保卫广治古城81昼夜激战的历史遗址，如今已成为人们缅怀为民族独立和自由英勇献身的英雄烈士的重要纪念地。高峰时期，古城单日接待前来参观、祭奠和缅怀英烈者约3000人次。

更多

红御坊和常乐坊两所九年一贯制寄宿学校动工仪式现场。

边境地区学校帮助莘莘学子圆上学梦

同塔省人民委员会副主席黄明俊在 7 月 24 日上午由省民用与工业建筑工程项目管理委员会举行的红御坊和常乐坊两所九年一贯制寄宿学校动工仪式上强调，建设这两所九年一贯制寄宿学校将有助于为学生孕育梦想、唤醒渴望，致力于推动同塔省实现可持续发展。

设局诈骗游客的外籍团伙。图自越通社

胡志明市公安对设局诈骗游客的外籍团伙立案侦查

据胡志明市公安局消息，该局警察调查机关已对一个菲律宾籍犯罪团伙涉嫌“诈骗财产罪”一案立案侦查，并继续扩大调查。该团伙专门接近、结识外国游客并获取其信任，随后将其诱骗至预先准备好的地点，设局赌博以骗取财物。

点亮英烈回归之路

点亮英烈回归之路

在实施四个多月后，“500个昼夜加快烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认行动”已取得多项重要成果，向那些为祖国英勇牺牲的烈士致敬。

东盟各国代表出席第14届东盟教育部长会议。图自越通社

AMM-59：“通过教育巩固东盟”会议在新加坡举行

7 月 22 日至 23 日，新加坡主持召开了第14届东盟教育部长会议（ASED 14）、第 8 届东盟与中日韩（10+3）教育部长会议及第 8 届东亚峰会（EAS）教育部长会议，旨在就教育合作交换意见并加强区域合作。来自11个东盟成员国代表团，以及相关伙伴国家代表和东盟秘书处官员出席了上述会议。

武装力量正在协助岘港市边境地区的雄山乡建设九年一贯制寄宿学校。图自越通社

岘港边境地区学生的“梦想学校”

岘港市正加快推进6所总投资超过1.5万亿越盾的边境乡中小学寄宿制学校的建设进度，预计在2026-2027学年伊始建成并投入投用，确保为近5000名少数民族子女提供就学场所。

胡志明市守德坊公共行政服务中心。图自越通社

越南研究建设国家数字行政平台

据越南公安部消息，电子身份认证生态系统VNeID正逐步成为统一的数字公民平台，为民众便利交易提供支持，为企业发展数字服务创造可信的认证环境。

海警二区司令部的干部战士向渔民赠送国旗和慰问品，鼓励他们安心出海、扎根海上作业，严格遵守水产捕捞相关规定。图自越通社

解除IUU“黄牌”警告：从渔民的信任开始

在距离海岸约15海里的海域，一位年过六旬的渔民被烧伤已两天，同船伙伴正打算放弃此次出海返港。就在这时，海警390号船的执法快艇出现了。一包药品、一面国旗和几句鼓励的话语，留住了这次航程。