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边境地区学校帮助莘莘学子圆上学梦

同塔省人民委员会副主席黄明俊在 7 月 24 日上午由省民用与工业建筑工程项目管理委员会举行的红御坊和常乐坊两所九年一贯制寄宿学校动工仪式上强调，建设这两所九年一贯制寄宿学校将有助于为学生孕育梦想、唤醒渴望，致力于推动同塔省实现可持续发展。

红御坊和常乐坊两所九年一贯制寄宿学校动工仪式现场。
红御坊和常乐坊两所九年一贯制寄宿学校动工仪式现场。

越通社同塔省——同塔省人民委员会副主席黄明俊在 7 月 24 日上午由省民用与工业建筑工程项目管理委员会举行的红御坊和常乐坊两所九年一贯制寄宿学校动工仪式上强调，建设这两所九年一贯制寄宿学校将有助于为学生孕育梦想、唤醒渴望，致力于推动同塔省实现可持续发展。

在仪式上，同塔省人民委员会副主席黄明俊强调，建设两所九年一贯制寄宿学校不仅是一项建设工程的开端，更是让边境地区学生获得可持续、公平教育机会的契机。对学生而言，学校将成为一个全面的教育环境，让孩子们在更好的条件下得到抚育、锻炼与成长。这里也将成为家长们安心托付子女、积极投入生产与劳动并扎根家乡的地方，从而为巩固边境地区的国防与安全作出贡献。

基于上述意义，中央拨款及地方财政预算共出资约1.876万亿越盾，用于在各边境乡镇和街坊建设6所连级寄宿制普通学校。同塔省确定这是这项特别重要的政治任务，须以最高的决心和最果断的行动推进实施，确保100%完成中央下达的资金拨付任务，并保证工程质量与效益。当这两所学校竣工时，它不仅是教育事业的硕果，更是边境地区人民信任的依托。

红御九年一贯制寄宿制学校总投资额为4090亿越盾，占地面积约50689平方米。学校规划建设40间教室，其中小学部20个教室、初中部20个教室以及各功能室大楼，确保满足1600名学生的就读需求。

常泰后九年一贯制寄宿制学校项目总投资额为3665亿越盾，占地面积约50000平方米。学校新建31间教室，其中小学部15个教室、初中部16个教室，以及35间功能室（新建 18 间，利用现有房间改造 17 间），确保满足1245名学生的就读需求。（完）

越通社
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