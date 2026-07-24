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首届胡志明市国际传统武术比赛正式开幕

7月23日晚，胡志明市文化与体育局举行2026年首届胡志明市国际传统武术大赛暨第19届胡志明市传统武术节开幕式，向国际朋友宣传越南传统武术的独特魅力。

首届胡志明市国际传统武术比赛开幕式。图自越通社
首届胡志明市国际传统武术比赛开幕式。图自越通社

越通社河内——7月23日晚，胡志明市文化与体育局举行2026年首届胡志明市国际传统武术大赛暨第19届胡志明市传统武术节开幕式，向国际朋友宣传越南传统武术的独特魅力。

本次活动吸引了来自128个代表团的2500多名武师、教练员和运动员参加，其中包括来自法国、美国、意大利、阿尔及利亚、爱尔兰、俄罗斯、摩洛哥、印度和白俄罗斯等9个国家的国际代表团。仅首届国际传统武术比赛就有24个代表团参赛，打造了一场国内外代表团大规模的武术交流盛会。

在国际传统武术比赛上，运动员们在规定套路、自选套路、集体套路和对练等项目展开角逐，通过徒手套路、器械演练及对练表演展示越南传统武术的精髓。与此同时，武术节汇集了自选拳术、养生功、团队武术音乐和对打等丰富比赛内容，为国内外代表团交流互鉴、汲取经验创造了良好条件。

胡志明市文化与体育局副局长阮南仁在开幕式上致辞时强调，本着“人文与尚武”的精神，越南传统武术汇聚了武术精髓，形成了面向“真、善、美”价值观的人生哲学，并在世界上日益广泛传播。

胡志明市传统武术联合会代表确认，该赛事不仅是切磋技艺的赛场，更是传播武道文化价值、恪守“尊师重道”传统以及保护和发展越南武学的契机。

按计划，本次活动将持续至7月25日，有助于促进胡志明市与国际间的文化体育交流。（完）

越通社
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