首都百年规划：城市更新须守护市民精神文化生活

越通社讯——在河内城市空间加速拓展的背景下，如何在新城区保障市民的精神文化生活，成为城市规划的重要课题。对此，作家阮玉进就公共文化设施建设、搬迁安置模式及城市变迁记录等话题分享了看法。

新城区建设须配套公共文化设施 满足市民精神生活需求

谈及当前河内新开发区域的文化设施配置，阮玉进表示，目前麋冷、朔山、东英、山西等新兴城区尚不具备举办文化艺术演出的条件，居民仍需前往设有剧院和演艺场馆的传统区域。因此，在城市拓展过程中，应明确要求开发商同步建设必要的社会公共配套设施，以保障居民的精神文化生活。

他认为，这类公共文化设施更适宜采用社会化投资模式。由投资者出资建设，他们会更加重视后续的运营、维护和保护。而如果完全依赖市或国家财政投资，在当前条件下实施难度较大。

创新搬迁安置模式：把租赁住房纳入政策选项

——在推进城市现代化的同时，河内可以从哪些国家借鉴经验，以避免文化传承和居民生计受到冲击？

阮玉进： 作为后来者，无论是国家还是城市，我们都可以从先行国家吸取很多经验。但如果河内能够探索出自己的道路，那将形成独具特色的发展模式。

过去，在征地拆迁过程中，政府通常都会提出按照相当于甚至高于原有住房价值的标准，为居民提供安置住房。这也是许多国家普遍采用的做法。

不过，我认为河内完全可以尝试一种值得探索的新模式——建设大规模保障性租赁住房。

如今，有不少居民并没有购房需求，特别是一些家庭人口较少，他们更愿意选择租住一套住房，而将征收补偿款存入银行，以利息维持日常生活。政府完全可以把租赁住房作为安置方式之一，供搬迁居民自主选择。

遗憾的是，目前越南可供选择的租赁住房模式仍然较少。

前不久，越共中央总书记、国家主席苏林提出，到2030年要大力发展租赁住房。我认为这是一个十分积极的政策方向，同样适用于城市征地搬迁工作。

例如，一些家庭只有两位老人，子女长期在外，他们已经没有购买住房的实际需求。相比一次性购房，他们更愿意租住一套价格合理的房屋，将剩余补偿资金用于储蓄，从而改善晚年生活质量。这种方式显然更具灵活性，也更符合部分群体的实际需要。

因此，在制定搬迁安置方案时，河内应将租赁住房纳入政策选项，为居民提供更加多元化的选择，而不应局限于土地补偿或统一分配商品住房。

当然，这项工作并不简单，因为有些居民仍然希望居住在独立住宅，而不是高层公寓。因此，提供多种安置模式，才能更好满足不同群体的实际需求。

就我个人而言，如果有一天我也需要搬迁，我甚至可能会选择租房。我认为这确实是一种值得推广的解决方案。

《这就是河内》：记录一座城市的时代巨变



河内古街。（图片来源：Vietnam+）

——您的《横看河内》、《纵览河内》、《穿越河内》三本书籍记录了首都丰富的历史记忆。面对当前这场大规模人口迁移，您是否计划继续书写这个正在发生深刻变化的河内？

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阮玉进： 当前正是河内发生深刻变革的时期，无论是行政区划、社会结构、城市发展、居民生活，还是生活方式，都在经历重大变化。这正是写作者表达观点、记录时代的重要契机。把今天正在发生的一切忠实记录下来，未来都将成为珍贵的历史资料。

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今年5月，我刚刚完成一本暂定名为《这就是河内》的新书。这本书可以说是一部关于河内的历史著作，但采用了不同于传统编年史的写法，而是按照不同主题展开叙述。其中相当一部分内容记录了河内在城市规划、人口迁移、城市变迁以及市民生活方式等方面正在发生的变化。

我希望这本书不仅能够呈现更多关于首都河内的新信息和新观点，也能够为后人保存这一时代的城市记忆。当未来的人们对这一历史阶段了解不多时，仍然能够通过这本书，感受到一座正在发生深刻变革的河内。

——面对这场具有历史意义的城市变迁，您想对河内市民说些什么？

阮玉进： 我想，无论是谁，离开自己出生、成长、世代生活的地方，心里都会充满不舍、惆怅和留恋，这是再自然不过的情感。

但如果把目光放得更长远一些，就会发现，这也是为了城市、为了国家未来发展所必须迈出的一步。

我认为，最理想的状态是兼顾各方利益：国家出台合理、透明、切实可行的政策；人民群众在充分理解的基础上自愿配合。即使心中仍有不舍和牵挂，只要政府的政策与群众的理解支持能够形成合力，这才是解决问题的最佳方式。

——感谢您接受采访。(完)