越南山区、边境地区民众逐步掌握数字技能

越通社河内——数字化转型正在谅山省多个少数民族聚居的山区、边境地区显现实效。在基层政府的协调推动下，民众逐步形成了在生活中使用数字技术的习惯。

帮助民众养成习惯

在关山乡公共行政服务中心，民众只需使用智能手机登录电子身份账户，在公共服务门户网站上提交材料并跟踪办理进度。每次接收材料时，干部都会借此机会指导民众安装应用程序、认证账户并进行在线操作。

关山乡人民委员会副主席黄德平表示，数字化转型已在政府运作和民众认识方面带来显著变化。迄今，该乡100%的行政手续档案已实现数字化并在电子环境处理；线上办理率达100%，所有档案均按时或提前办结。

芝陵乡共行政服务中心。图自越通社

民众也对在线公共服务的效果给予肯定。居住在溪磨（Suối Mạ）村的阮文俊表示，在数字环境中办理多项土地手续，大大减少了时间和往返次数。

除了专业干部队伍外，社区数字技术小组和团体组织经常指导民众安装VNeID、使用公共服务门户、无现金支付及各数字平台。许多地方还应用人工智能设计信息图表，利用文字转语音技术制作广播新闻，通过粉丝专页和村寨Zalo群组快速传播各项主张和政策。

迈向现代行政体系

在芝陵乡，数字化服务站和AI公共服务自助终端的投入运行为民众接触在线公共服务创造了便利条件。在干部的指导下，民众可以轻松地将证件数字化、申报信息并在电子系统上提交材料，有助于减轻一站式服务部门的压力，提高公开透明度。

当前主要推行的是结婚登记、出生登记、颁发户籍摘录副本、遗嘱认证及颁发原簿副本等必要手续。数字化后的档案以电子数据形式存储，便于开发利用和重复使用。

芝陵乡公共行政服务中心副主任赵明孝表示，该单位平均每天接收50-60份档案；年初至今已接收超过7000份档案，其中线上档案超过3700份。今后，中心将继续培养干部的数字化技能，更新流程和新应用程序，以便支持民众快捷便利地办理行政手续，为建设以人民和企业为服务核心的数字政府作出贡献。（完）