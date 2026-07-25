至2030年越南数字科技产业部分发展目标

更多
泰越建交50周年图片展隆重开幕
2026年7月24日上午，泰国驻越南大使馆与越南国家通讯社在河内越南美术博物馆联合举行题为“外交视角：泰越关系50年”图片展开幕式。展期将从7月24日持续至30日。
越南力争打造高质量外资集聚高地
1946年12月，胡志明主席在致联合国的呼吁书中公开阐述了越南政府实行对外开放与合作的政策。他老人家指出：“越南愿与各民主国家在一切领域实行开放与合作政策。”
2026至2035年阶段越南学校健康促进计划
《2026—2035年学校健康促进计划》旨在提升学校卫生服务质量，加强学生健康保护、健康照护和健康管理，促进学生身心全面发展。
2026年亚洲柔道锦标赛：越南队荣获团体总分第二
越南柔道队在2026年亚洲柔道锦标赛上表现出色，共夺得12枚金牌、10枚银牌和9枚铜牌，最终位列团体总成绩第二名。这是近年来越南柔术队在亚洲最高水平赛事中取得的最佳战绩。
100逾名海外越南青年参加2026年越南夏令营
据越南外交部海外越南人国家委员会消息，2026年7月12日至25日，来自35个国家和地区的105名海外越南青年和学生参加以“遗产之旅，情系家乡”为主题的2026年越南夏令营。根据活动安排，代表们将游览越南北部、中部和南部三个地区的多个城市，包括：河内、宁平、乂安、广治、顺化、岘港、嘉莱和庆和。
深入推进行政改革，不断提升服务民众和企业的质量
三级政府模式运行一年来，行政审批制度改革正从以便利管理部门为导向，转向以更好服务民众和企业为目标，进一步提升国家行政管理体系的治理水平和运行效能。
到2045年：外商投资经济部门对越南国内生产总值的贡献率达30%
越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。到2045年，预计外商投资经济部门对越南国内生产总值（GDP）的贡献率达30%。
2026-2030年阶段：吸引外商投资注册资金约2000-3000亿美
越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。2026-2030年阶段，越南的目标是吸引约2000-3000亿美元的外资注册资金，其中75%的外商投资来自技术、资本和现代化管理能力雄厚的发达经济体。
越南代表队跻身IPhO 2026成绩前七强
参加2026年国际物理奥林匹克竞赛的越南代表队的5名成员全部获奖。这是越南参加国际物理奥林匹克竞赛以来取得最好的成绩。
2026年上半年：越南货物进出口总额同比增长27.1%
2026年上半年，越南货物进出口总额达5496.9亿美元，同比增长27.1%，其中出口增长21%，进口增长33.4%。贸易逆差为166.5亿美元。
2026年前6月越南对外投资总额达12.1亿美元
2026年上半年，越南对外投资总额（包括新批投资和调整资本）达12.1亿美元，比去年同期增长1.5倍。
2026年上半年：越南吸引注册FDI总额增长61%
截至2026年6月30日，越南吸引外商投资注册总额达346.5亿美元，包括新批项目注册资本、追加注册资本以及外国投资者出资购股金额，同比增长61%。2026年上半年，越南实际到位外商直接投资额预计达130.3亿美元，同比增长11.2%，创近5年来同期最高水平。
2026年上半年越南出口额超过100亿美元的5类商品
2026年上半年，越南共有5类商品出口额突破100亿美元，占全国出口总额的62.6%。其中，电子产品、计算机及其零部件出口额居首，达711.57亿美元。
2026年上半年赴越国际游客同比增长14.9%
2026年上半年，赴越旅游的国际游客达1230万人次，同比增长14.9%。
2026年6月：PMI指数达51.8点，制造业增长势头积极
2026年6月，越南制造业采购经理人指数（PMI）达51.8点，虽较5月份的52.8点略有回落，但整体增长势头得以延续。其中亮点包括：产量显著增长，新订单数量保持增加；通胀压力大幅缓解。
越南监察部门查处违法违规金额约合17.02亿美元
今年上半年，监察部门在监察工作中共发现经济违法违规金额446,000亿越盾（约合17.02亿美元），涉及土地4824.6公顷；建议追缴上缴国家财政6315亿越盾（约8858万美元）和201.2公顷土地等。
河内为18岁至35岁居民提供近视治疗费用补助
2026年6月2日在河内市第十七届人民议会（2026－2031年任期）第三次会议（专题会议）上通过《关于向河内市居民提供社会保障政策的决议》，其中河内为18岁至35岁居民提供近视治疗费用补助。
纪念西贡－嘉定市正式荣幸以胡志明主席名字命名50周年
50年前的1976年7月2日，在第六届国会第一次会议开幕式上，国会正式通过决议，将西贡-嘉定市命名为胡志明市。这不仅是一个具有历史意义的决定，还体现了党、国家和人民对敬爱的胡志明主席的深厚感情与无限感恩之情。
自2026年7月6日起河内市开放免费芯片公交卡登记
为进一步提升服务质量，为市民特别是老年人提供更加便捷的出行服务，河内市交通管理与运营中心（Tramoc）正式发行免费实体芯片电子公交卡，面向符合本市补贴公交线路免费乘车政策的乘客。旧版免费公交卡（未配备芯片）仍可继续使用至2026年12月31日，因此，仍在使用旧版公交卡的市民无需立即更换
2026年前6月越南GDP同比增长8.18%
026年上半年，越南全国经济社会发展总体保持积极向好态势，各行业、各领域均取得积极成效。2026年上半年，国内生产总值（GDP）同比增长8.18%，高于2025年同期7.63%的增幅。