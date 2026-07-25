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至2030年越南数字科技产业部分发展目标

根据政府总理签发的第840/QĐ-TTg号决定，到2030年，越南将数字技术产业打造成为具有现代化水平和国际竞争力的经济——技术产业，为解决国家重大任务、推动经济实现两位数增长提供有力支撑。

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#数字化转型 #科技 #两位数增长
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服务于数字政府基础设施建设和非现金支付技术展览会。图自越通社

越南批准《2026—2030年阶段国家数字化转型战略及2045年愿景》

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在数字时代中守护宗教价值

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在数字化转型席卷社会各领域的今天，信仰与宗教活动也悄然融入这股浪潮。线上讲经、网络教义课程日益普及，宗教经典、宗教仪式以及宗教文化空间不断实现数字化保存，科技正为宗教价值的保护与传播开辟新的路径。然而，机遇往往伴随挑战——如何在数字空间中维护宗教的神圣性、守护文化底色，同时保障宗教信仰自由，正成为前所未有的时代课题。

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到2045年：外商投资经济部门对越南国内生产总值的贡献率达30%

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越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。到2045年，预计外商投资经济部门对越南国内生产总值（GDP）的贡献率达30%。

2026-2030年阶段：吸引外商投资注册资金约2000-3000亿美

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越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。2026-2030年阶段，越南的目标是吸引约2000-3000亿美元的外资注册资金，其中75%的外商投资来自技术、资本和现代化管理能力雄厚的发达经济体。

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