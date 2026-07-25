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科技赋能 胡志明市走出绿色农业发展新路

从过去分散零碎、生产效率较低的农业生产模式出发，胡志明市农业正逐步建设高科技农业专业化种植区。这一战略性转型不仅增强了胡志明市农业适应城市化进程的能力，也为现代都市农业的发展奠定了坚实基础。这一转型成果已体现在一系列高附加值生产模式的推广应用，通过扩大标准化原料生产基地，不断提升农产品附加值。

胡志明市州坡农业生产与服务合作社主任 阮曰自：“我们合作社正大力发展循环农业和高科技农业，积极推广有机种植模式，将农业生产中的废弃物循环利用，用于改良土壤，并以有机肥替代化肥，在降低生产成本的同时，不断提升农产品附加值。”

胡志明市正逐步实现从传统农业生产思维向“都市农业经济”思维转变，由传统农业生产向都市型现代农业转型，借助科技创新，实现每一平方米土地价值最大化。在这一进程中，科技创新已成为推动胡志明市农业深刻变革的核心动力。胡志明市高科技农业园区成立20年来取得的显著成效，正是这一转型成果的生动体现。

胡志明市高科技农业园区管理委员会副主任 阮清贤：“目前，除了在胡志明市开展技术转移外，我们还通过区域合作机制，将相关技术和经验推广至周边地区乃至全国各地。依托胡志明市与各省市开展的合作项目，我们希望进一步推广先进技术和标准化生产流程，逐步建设规模更大、产量更高的集中生产基地，不断提升农产品产量和品质，增强出口竞争力，进一步提升越南农产品附加值。”

在持续完善新发展格局下都市农业规划的同时，胡志明市还将继续加大人才培养投入，支持合作社和农业初创企业发展，并广泛普及农业科技知识。这将为进一步完善高科技农业生态体系提供有力支撑，使科技贯穿农业生产、加工等各个环节，持续提升都市农业整体发展水平。

胡志明市农业与环境厅副厅长 武成饶：“我们要充分利用有限的土地资源，创造更高的经济价值。都市农业不仅能够保障农产品质量、提高经济效益，还能增加城市绿化面积，应对气候变化、改善生态环境，为建设更加绿色宜居的城市创造条件。”

历经半个世纪的发展，面对耕地不断减少的现实压力，胡志明市选择了一条差异化发展道路，以科技创新为依托，持续提升每一平方米土地的产出价值。这一探索不仅重塑了当地农业生产格局，也进一步彰显了胡志明市在推进越南农业现代化进程中的先行示范作用，为越南迈向智慧农业和绿色发展新阶段奠定了坚实基础。（完）

越通社
#绿色农业 #高附加值生产模式 #高科技农业
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