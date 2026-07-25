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黎明兴总理：激扬奠边府豪气 创造发展新奇迹

7月25日上午，越南政府总理黎明兴在奠边省与奠边省委常委会举行工作会议，讨论经济社会发展情况、实现两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57号决议落实及为地方排忧解难等事宜。

越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社
越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

越通社河内——7月25日上午，越南政府总理黎明兴在奠边省与奠边省委常委会举行工作会议，讨论经济社会发展情况、实现两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57号决议落实及为地方排忧解难等事宜。

上半年增长取得积极成果

据奠边省委报告，上半年该省地区生产总值增长8.67%，高于全国平均水平；服务业占经济结构的62.35%。工业生产指数增长16.03%；商品零售总额和消费服务收入增长14.86%；进出口额增长26.68%；接待游客近100万人次，收入超过1.7万亿越盾。公共投资资金拨付达计划的54.3%，位居全国前列。

该省两级地方政府模式基本稳定运行；减少558个村组；落实第57号决议，推进行政手续改革。文化、教育、医疗、减贫、国防安全、对外等各领域继续得到重视。

黎明兴对奠边省所取得的成果给予表扬，同时认为这是奠边省进入新发展阶段的重要基础。但目前，该省经济规模仍然较小；上半年增长未达设定方案，给完成全年11.02%的目标带来压力。非预算投资吸引尚未取得突破；基础设施仍不配套；行政手续改革、投资环境和竞争力仍存在不足。

黎明兴强调奠边省需要革新发展思维，推进经济结构重组，革新治理方式，下定决心完成各项发展目标，激扬奠边府豪气，创造发展新奇迹。

将口岸、机场和历史遗产潜力转化为发展资源

黎明兴要求奠边省集中落实下半年促进增长的各项措施；优先发展服务业，在西庄、阿帕寨（A Pa Chải）建设现代化口岸经济，发挥奠边机场和历史文化遗产优势，发展特色旅游。

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会议现场。图自越通社

此外，该省需要发展加工工业和能源产业，主动提出风电、太阳能项目；推动商品化农业与深加工和溯源相结合。黎明兴要求继续保持在公共投资拨付方面的全国领先地位，有效实施省规划，处理积压项目，坚决落实第57号决议，改善投资环境，发展私营经济并吸引高质量投资。

他还要求奠边省保障社会民生，提高教育、医疗质量，实现可持续减贫，在2026年8月30日前完成一期9所跨级寄宿制普通学校建设；大力开展民众免费健康体检；保护环境，发展可持续林业；有效落实“加快推进烈士遗骸搜寻、归集与身份确认500昼夜战役”；维护国防安全，加强与老挝北部各省及中国云南省的合作，推动口岸经济发展，建设和平、友好、合作、发展的边境。

* 同日上午，值此荣军烈士节79周年之际，黎明兴总理和工作代表团前往E2高地遗迹区胡志明主席纪念堂、奠边府战场烈士祠和A1烈士陵园，敬献花圈并上香，缅怀胡志明主席及各位英雄烈士。

* 黎明兴总理还看望慰问伤残率为42%的荣军费香勇家庭（奠边坊），并赠送慰问品。（完）

越通社
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