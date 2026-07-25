杜清平同志出任芹苴市委书记

越通社芹苴市——7 月 25 日下午，芹苴市委举行会议，公布政治局关于干部工作的决定。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉出席并发表指导性讲话。



会上，中央组织部副部长阮诚心同志公布了政治局关于干部工作的各项决定。



根据该决定，越共中央委员、中央组织部副部长、政府党委常务委员会委员杜清平同志不再参加政府党委委员会、常务委员会，不再担任中央组织部副部长及相关职务；调派其参加芹苴市委、常务委员会，出任 2025—2030 年任期芹苴市委书记，并指派其参加第九军区党委。



在仪式上发表讲话时，中央组织部部长阮维玉高度评价杜清平同志在担任芹苴市委书记期间所作出的贡献。



阮维玉同志代表政治局对杜清平同志履新表示祝贺；同时要求芹苴市委、常务委员会以及各级各部门继续发扬团结统一的传统，与新任市委书记携手，胜利实现越共十四大决议和 2025—2030 年任期市党代会决议。



阮维玉同志对芹苴市的发展充满信心，并强调芹苴需继续发扬革命传统与创新渴望，致力于成为具备亚洲水准的现代水乡城市、国际物流中心，并发挥作为湄公河三角洲地区增长极与引领发展的作用。



新任芹苴市委书记杜清平承诺，将同市委、常务委员会集体一道，继承已取得的成果，发扬团结、民主、纪律精神；将中央的各项主张具体化为具体成果，把潜在优势转化为竞争优势，推动芹苴快速、可持续发展，无愧为湄公河三角洲地区的动力中心。（完）

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