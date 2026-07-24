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越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议在党中央总部举行闭幕会。图自 越通社
越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议在党中央总部举行闭幕会。图自 越通社
与会代表出席越共十四届三中全会闭幕会。图自 越通社
与会代表出席越共十四届三中全会闭幕会。图自 越通社
与会代表出席越共十四届三中全会闭幕会。图自越通社
与会代表出席越共十四届三中全会闭幕会。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在越共十四届三中全会上发致闭幕词。图自 越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在越共十四届三中全会上发致闭幕词。图自 越通社
与会代表出席越共十四届三中全会闭幕会。图自 越通社
与会代表出席越共十四届三中全会闭幕会。图自 越通社
与会代表出席越共十四届三中全会闭幕会。图自 越通社 ​
与会代表出席越共十四届三中全会闭幕会。图自 越通社 ​
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越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议闭幕

2026年7月24日下午，越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议在党中央总部举行闭幕会。

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#越共十四大三中全会 #越南共产党 #苏林

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