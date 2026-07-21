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1954年5月7日下午，历史性的奠边府战役取得全面胜利，驻守奠边府的法军集团据点被越南人民军全歼。
图自 越通社
1954年5月4日，在越南人民军奠边府战役捷报频传的背景下，由越南民主共和国政府副总理范文同率领的外交代表团抵达瑞士日内瓦，出席关于印度支那问题的日内瓦会议。图自 越通社
1954年，越南民主共和国政府副总理范文同率政府代表团出席日内瓦会议。图自 越通社
1954年5月7日下午，越南人民军取得奠边府大捷的消息传至日内瓦。翌日，即5月8日清晨（日内瓦时间），印度支那问题正式被列入会议议程。图自 越通社
1954年5月8日上午，在关于印度支那问题的日内瓦会议开幕式上，由副总理范文同率领的越南民主共和国代表团作为战胜民族的代表出席会议。图自 越通社
1954年5月8日开幕的关于印度支那问题的日内瓦会议，历经75天紧张谈判，共举行31场会议。1954年7月20日，《关于印度支那问题的日内瓦协定》正式签署。这是一份具有重大历史意义的外交文件，要求各国尊重越南及印度支那各国的主权、独立、统一和领土完整。图为：1954年瑞士日内瓦关于印度支那问题会议全景。图自 越通社
1954年7月20日24时（日内瓦时间），即河内时间7月21日清晨，越南国防部副部长谢光宝（Tạ Quang Bửu）代表越南政府和越南人民军总司令部签署《关于在越南停战协定》。随后，《在老挝停战协定》和《在柬埔寨停战协定》也相继签署。图自 越通社
悬挂在越南民主共和国代表团驻地的金星红旗。
1954年10月10日上午，越南人民军从首都各个城门方向进军，接管河内，宣告历时9年的抗法战争胜利结束。图自 越通社
根据《日内瓦协定》有关条款，法军须在80天内撤离河内。1954年10月8日，法军举行降旗仪式；10月9日开始撤离河内。法军撤离一处，越南人民军便接管一处。当日16时30分，法军全部撤过龙边桥，越南人民军全面接管河内。图为：1954年10月9日下午，法军步兵部队悄然穿过行桃街（Hàng Đào），经龙边桥撤往海防。图自 越通社
《1954年日内瓦协定》：越南革命外交史上的历史丰碑
1954年7月20日签署的《日内瓦协定》是越南军民长期浴血奋战取得的重要成果，其巅峰体现便是奠边府大捷。这一历史性协定彻底终结了旧殖民主义对越南长达近百年的殖民统治。
2026年07月21日星期二 08:00
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