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火桐花的橙红之色为海湾旁的朗滩（bãi Làng）增添了宁静之美。图自越通社
火桐花的橙红之色为海湾旁的朗滩（bãi Làng）增添了宁静之美。图自越通社
火桐花的橙红之色为海湾旁的朗滩（bãi Làng）增添了宁静之美。图自越通社
火桐花的橙红之色为海湾旁的朗滩（bãi Làng）增添了宁静之美。图自越通社
火桐花的橙红之色为海湾旁的朗滩（bãi Làng）增添了宁静之美。图自越通社
火桐花的橙红之色为海湾旁的朗滩（bãi Làng）增添了宁静之美。图自越通社
占婆岛上的火桐花绽放出绚丽的橙红色。图自越通社
占婆岛上的火桐花绽放出绚丽的橙红色。图自越通社
橙红色的火桐树冠在占婆岛的山林与碧海蓝天之间格外醒目。图自越通社
橙红色的火桐树冠在占婆岛的山林与碧海蓝天之间格外醒目。图自越通社
火桐花在夏日阳光下绚丽绽放。图自越通社
火桐花在夏日阳光下绚丽绽放。图自越通社
火桐树从4月开始开花，7月和8月最为灿烂，约至9月花季结束。图自越通社
火桐树从4月开始开花，7月和8月最为灿烂，约至9月花季结束。图自越通社
占婆岛山林与海岛之间橙红色的火桐花。图自越通社
占婆岛山林与海岛之间橙红色的火桐花。图自越通社
橙红色的火桐花沿着通往叠摊的道路绵延铺展，构成占婆岛每逢夏季来临时的标志性景观。图自越通社
橙红色的火桐花沿着通往叠摊的道路绵延铺展，构成占婆岛每逢夏季来临时的标志性景观。图自越通社
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到占婆岛欣赏火桐花绚丽的橙红之色

夏季高峰期，岘港市新协岛乡通往叠滩（bãi Xếp）的道路被数十棵盛开的火桐树染上了绚丽的橙红色。

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